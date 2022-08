Si tan seguro estás de que eres inocente, te reto a que entregues tu celular: Wallace a ministro Zaldívar

La presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, retó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, a entregar su celular para demostrar quién de los dos dice la verdad, ello luego de que el ministro la demandara ante la Fiscalía General de la República (FGR) por “fabricación de pruebas” para intentar desprestigiar al Poder Judicial.

“Con tus declaraciones de ayer, lo único que pruebas es el terror que tienes de que la Fiscalía General de la República pueda actuar y probar la corrupción en la que has sumido a la SCJN, si tan seguro estás de que eres inocente, una vez más te reto a que entregues tu teléfono celular a la Fiscalía para extraer la información y como tú dices, con una simple pericial se demuestre quién de los dos está mintiendo”, dijo.

En comunicado, la activista señaló que es “inverosímil” que él (Arturo Zaldívar) se atreviera a acusarla sin pruebas desde el puesto más alto del Poder Judicial de la Federación y además se sintiera intocable.

Lee: AMLO exculpa al Ejército de actuación en asesinato de los 43 normalistas

“Él (Arturo Zaldívar) ha demostrado no tan solo que no dignifica a la Corte, sino que la denigra, ya que no se entiende que con el cargo que ostenta tenga las conductas que vimos todos a nivel nacional, no por tratarse de mi persona, sino que hoy fui yo y en cualquier momento puede ser otro ciudadano”, señaló Miranda de Wallace.

Además, mencionó estar preocupada y alarmada por la corrupción e interferencia, dijo, que ha tenido Arturo Zaldívar en el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace.

“Claro que reconozco que estoy preocupada y alarmada por la corrupción e interferencia que has tenido en el caso de mi hijo al atraer el amparo de Juana Hilda González Lomelí, no sólo por lo que hicieron de mi conocimiento sobre tus nexos con el crimen organizado, también por el interés económico que me informan tienes en este caso”, dijo.

También llamó mentiroso y cobarde al ministro presidente de la SCJN, y negó que haya tenido protección de expresidentes, como Vicente Fox y Felipe Calderón, pues si fuera así, el caso de su hijo ya estaría resuelto.

“El que sí se vio beneficiado eres tú, ya que por cuestiones políticas pudiste llegar primero a ser ministro, después presidente de la SCJN, para lo cual tú si necesitaste no sólo ayuda política, sino ayuda de un presidente, ¿ya se te olvidó?”.

Estas declaraciones se dieron luego de que Arturo Zaldívar respondiera sobre la denuncia que Isabel Miranda de Wallace presentó en su contra por la presunta comisión de los delitos de corrupción, tráfico de influencias, amenazas y ejercicio indebido de funciones, vinculado al caso del secuestro de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda sucedido en 2005.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado