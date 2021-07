Todos los propietarios de drones, incluso aquellos que vuelan de forma recreativa en los Estados Unidos, deberán aprobar el programa de capacitación en línea gratuito de la Administración Federal de Aviación (FAA) para poder operarlos legalmente.

Para todo tipo de dron y uso, incluso turístico, es necesario pasar la prueba ahora conocida como Test de Seguridad de UAS recreativos (TRUST), para obtener permiso y la FAA indica mediante su web, que es obligatoria para todos los drones que pesan más de 0.55 libras o un cuarto kilo (250 grs).

De esta manera, los propietarios de drones no solo tienen que registrar sus vehículos aéreos no tripulados a través de la zona de drones de la FAA, sino que también deben aprobar la prueba TRUST, si no se meterán en problemas.

A través del sitio web del órgano de control aéreo estadounidense, se informa que la prueba TRUST para usar dron con permiso, está dividida en dos segmentos: el primero, proporcionará al piloto la información requerida, mientras que el segundo es una serie de preguntas de opción múltiple para responder.

De acuerdo a los que han hecho la prueba, dicen que es casi imposible fallar, ya que si una pregunta se responde incorrectamente, se proporcionará una explicación de por qué la respuesta fue incorrecta, antes de que se vuelva a formular la pregunta.

Volar un dron con permiso: ahora es obligatorio

El programa en línea tiene como objetivo educar a los pilotos recreativos sobre información importante de seguridad y reglamentación. En este sentido, los operadores deberán mostrar su comprobante de haber pasado la TRUST en caso de ser solicitado por las autoridades.

Vale decir que una vez que un piloto pasa la prueba TRUST, el certificado es válido de por vida, pero en caso de extravío, la única forma de obtener un reemplazo, es rindiendo la prueba nuevamente.

Dentro de la información que cada piloto deberá conocer, la FAA brinda ciertas especificaciones como la definición de vuelo recreativo, que significa que no se opera para un negocio o a través de cualquier forma de compensación.

La FAA agrega que los fines no recreativos incluyen cosas como tomar fotografías para ayudar a vender una propiedad o servicio, inspecciones de techos o tomar fotografías de un partido de fútbol de la escuela secundaria para el sitio web de una escuela.

Drone Phantom de DJI. (Foto: Reuters.)

Puntos a considerar y forma de operar

Por otra parte, la FAA indica ciertos requisitos que son obligatorios al momento de hacer el vuelo, como seguir las pautas de seguridad de las organizaciones de aeromodelismo existentes o utilizar las pautas de seguridad proporcionadas en la circular 91-57B.

Asimismo, remarcan mantener el aparato dentro de la línea de visión del piloto o bien usar un observador visual que esté ubicado (físicamente al lado) y en comunicación directa con el operador.

Recomiendan además ceder siempre el paso y no interferir con los aviones tripulados, en tanto se debe volar a 400 pies o 120 metros, y en caso de espacio aéreo controlado (Clase B, C, D y E) solo con autorización previa utilizando sistema LAANC o DroneZone.

El límite de 120 metros de altitud se aplica también al espacio aéreo clase G, o sea las zonas no controladas. No obstante remarcan que no se permite volar drones en ciertos espacios aéreos.

En ese sentido, recomiendan a los interesados bajar la app B4UFLY o bien en la página web UAS Facility Maps.

Además de llevar un comprobante de aprobación de la prueba TRUST al momento de volar, es preciso contar con un registro actual, y marcar su dron en el exterior con el número de registro y llevar consigo el comprobante de registro.

Finalmente, añaden que es recomendado no operar el dron de manera peligrosa, además de no interferir con una respuesta de emergencia, ni volar bajo la influencia de drogas o alcohol.

Para obtener más información sobre la prueba TRUST y como obtener el permiso, click aquí.

