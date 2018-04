Sindicato de LATAM Airlines inicia huelga para acordar nuevo contrato

El Sindicato de Tripulantes de Cabina de LAN Express, filial del grupo LATAM Airlines, confirmó una huelga por tiempo indefinido a partir del martes tras el fracaso de una mediación gubernamental para acordar un nuevo contrato laboral con la empresa.

La organización sindical, que incluye a cerca de 1,000 trabajadores de la aerolínea, dijo que la medida de fuerza afectará todos los vuelos en Chile como también conexiones internacionales de LATAM, la mayor firma de transporte aéreo de la región.

“Luego de la última reunión con la empresa, ésta no sólo no entregó ninguna propuesta nueva, sino que no estuvo dispuesta a extender la mediación para seguir negociando”, afirmó el sindicato en un comunicado.

En respuesta, la compañía canceló 623 vuelos hasta el 16 de abril y aseguró que la huelga afectará inicialmente a cerca de 90,000 pasajeros.

PUBLICIDAD

Además, destacó en un comunicado que las condiciones de los tripulantes de la unidad “son las mejores de la industria en Chile y sus remuneraciones superan en 30% al promedio de la industria”.

En los últimos días las partes habían logrado un cierto acercamiento luego de que la empresa se abrió a flexibilizar las rotaciones de los tripulantes, pero en el otro punto clave demandado, que es mantener los salarios para los empleados nuevos, no hubo avance, aseguró el sindicato.

LATAM nació en 2012 a través de una fusión entre la chilena LAN y la brasileña TAM.

El grupo, con casa matriz en Santiago, tiene unidades de operación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.