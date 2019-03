Slim da espaldarazo a plan de crecimiento de AMLO: ‘yo no me preocuparía nada’

Carlos Slim, presidente vitalicio de Grupo Carso, avaló el plan de crecimiento económico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y consideró que es muy viable que el país crezca a un ritmo de 4% en los próximos años.

Este crecimiento económico se detonará en gran medida por el impulso a la inversión pública junto con la inversión privada que plantea esta administración, afirmó el empresario al concluir el informe de gobierno de los primeros 100 días de la nueva administración.

“Hemos crecido al 1.90% durante muchos años, pero el crecimiento de 1933 hasta 1982 fue de 6.2%, entonces claro que podemos alcanzar 4% y más. Se requiere inversión, actividad económica, generación de empleos, mejora del ingreso de las personas, fortalecimiento del mercado, incorporación de la población que está viviendo marginada, la economía moderna en la actividad económica”, detalló Slim al ser abordado por medios de comunicación.

El quinto hombre más rico del mundo señaló que hasta estos primeros 100 días de gestión de López Obrador se han establecido las bases para avanzar en el combate a la pobreza y corrupción, así como para generar mayor austeridad en las arcas públicas.

Aunado a esto, el empresario desestimó los señalamientos negativos por parte de calificadoras de riesgos a empresas estatales como Pemex y CFE.

“No es mala señal para el crecimiento, lo importante es que hay un presupuesto razonable que se está cumpliendo. Señalaba el presidente que en estos días ha habido un ingreso superior al que se había contemplado; desde el punto de vista de disciplina presupuestaria y el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos que se requieren para ellos, estamos muy bien”, indicó.

Slim tampoco consideró preocupante la baja de perspectiva de crecimiento económico por parte del Banco de México (Banxico) quien llevó a cabo un ajuste del intervalo de crecimiento de 1.7%-2.7% a 1.1%-2.1% para 2019.

“Es el primer año, todos los primeros años de los gobiernos se empieza a organizar los presupuestos, los planes, etcétera, pensar en que se baje un poquito el crecimiento en un año, no es tan importante como la perspectiva de crecimiento mayor y de que se estén sentando las bases para un crecimiento superior. Yo no me preocuparía nada; primero, está bajando la inflación; segundo, hay una mayor austeridad y sobriedad; y hay este acuerdo que señalaba el presidente y la necesidad de importancia de la inversión pública e inversión privada”, afirmó.

Por otro lado, comentó que sigue avanzando el proceso de finiquito de los contratos que sus empresas tenían para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, proyecto cancelado por la administración lopezobradorista.

Participará en licitaciones

Aunque el presidente de Grupo Carso no dio detalles acerca de la relación de sus empresas con el gobierno federal, afirmó que éstas participarán en las licitaciones anunciadas para poner en marcha proyectos de infraestructura.

Durante el informe de este lunes, López Obrador anunció que se están por licitar proyectos estratégicos como el Tren Maya, el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec y la concesión de 50,000 kilómetros de líneas de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), este último con el objetivo de comunicar por internet a todos los municipios del país.

En ese sentido, Slim señaló que resulta indispensable una política de inversión en el sector de telecomunicaciones, misma que ha sido frenada por la preocupación de las practicas competitivas.

“En todos los negocios y en particular en telecomunicaciones, las empresas y los negocios que no invierten pierden mercado. El grupo de telecomunicación, Telcel, Telmex, ha bajado sus participaciones, pero ha mantenido su crecimiento porque ha invertido. Entonces lo que se requiere es inversión, inversión y más inversión”, agregó.

Aunque se ha convertido en una tradición la presencia de Slim en los eventos públicos organizados por la Presidencia o el sector empresarial a los que asiste el ejecutivo federal, el empresario señaló que hasta el momento no ha sostenido una reunión personal con López Obrador.