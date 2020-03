El coronavirus ha infectado a 184.976 personas en 159 países y cobrado la vida de 7,529, con una tasa de mortalidad de aproximadamente 3.4%. Ante la propagación mundial, una de las acciones que los gobiernos han implementado para contener el brote es el aislamiento social, el cual implica para muchas empresas e industrias aplicar home office o trabajo remoto, sin embargo, es necesario evaluar si para un país como México es una opción viable.

Recordemos que México cuenta con 126,371,358 millones de ciudadanos, de los cuales el 60% es Población Económicamente Activa (PEA), esto se refiere a quienes trabajan actualmente, el equivalente a más de 57,000,000 personas, dentro de las 36 ciudades del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al cuarto trimestre de 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Algunas profesiones pueden desarrollarse a través de casa, sin embargo, hay otra cara de la moneda que vive dentro de la informalidad, lo que comprende a todas las personas que laboran en una actividad no regulada, que va desde el trabajo de campo no protegido, ambulantaje, choferes, artesanos, mecánicos, servicio doméstico no remunerado en hogares y otros.

Más de 31,000,000 mexicanos son parte del sector informal y representan el 56%. Entre los cinco primeros lugares donde más se presenta son Tlaxcala, Acapulco, Oaxaca, Cuernavaca y Pachuca, en tanto CDMX ocupa el séptimo lugar, según la ENOE. Recordemos que dentro del trabajo informal jamás se reconocen los derechos laborales ante la ley y se elude el registro en la seguridad social.

Ante el crecimiento de casos de coronavirus en México es pertinente cuestionarnos: ¿Qué pasará con la retribución económica de esas personas? La mayoría de ellas son pilares de familias y no pueden desarrollar sus trabajos de forma remota.

Si bien gobiernos como el de China (país donde se originó el Covid-19, en la ciudad de Wuhan) han implementado planes de estímulo para combatir el impacto económico del coronavirus, tales como recortes fiscales, préstamos a empresas, mejoras en infraestructura, incrementos en el presupuesto sanitario y etc.

Únicamente 11 países en todo el mundo han presentado estas medidas, entre los que se encuentran: China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Indonesia, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Australia, Estados Unidos e Italia (el segundo país con más casos de coronavirus reportados).

El escenario en México es completamente diferente, pues en medio de las compras de pánico, la desinformación y propagación del coronavirus, se encuentra el sector informal que además de estar en desventaja para adquirir los productos de necesidad básica, podría verse gravemente afectado de no recibir alguna medida económica de apoyo por parte del gobierno mexicano.

