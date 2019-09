Solo una mujer de color llegó a la lista de actrices mejor pagadas de 2019

Por Brianne Garrett

El Día de Igualdad de Pago para Mujeres Negras 2019, fue el 22 de agosto, y arrojó luz sobre la importante brecha salarial que afecta a las mujeres de color en todas las industrias. Los días de igualdad salarial para las mujeres y las latinas nativas americanas se reducen aún más este año. La escritora, productora y directora, Ava DuVernay acudió a Twitter para expresar que la brecha salarial “es cierta en todas las industrias. Hollywood incluido”.

La lista de Forbes en 2019 de las 10 actrices mejor pagadas es evidencia del reclamo de DuVernay. La actriz colombiana-estadounidense Sofía Vergara, que ocupa el segundo lugar, es la única mujer de color que figura en la lista. El año pasado, cuando Forbes separó a las actrices de televisión y cine en dos categorías, Kerry Washington, junto con Vergara, hicieron el corte para el ranking de televisión.

“Dado el hecho de que Hollywood es una industria blanca dominada por hombres, no es sorprendente que encuentre mujeres de color mal pagadas en comparación con casi todos los demás grupos”, dice el Dr. Darnell Hunt, profesor de sociología y estudios afroamericanos de la UCLA (Universidad de California, Los Ángeles) y coautor del Hollywood Diversity Report 2019.

Pero no siempre se da el caso de que a las mujeres de color se les pague menos en función de cada rol. Una fuente de Forbes confirma que a Reese Witherspoon y Kerry Washington se les pagó un estimado de 1 millón de dólares (mdd) por episodio, de la próxima serie de Hulu, Little Fires Everywhere. A menudo, es la frecuencia con la que están siendo elegidas para roles principales, en comparación con otros grupos, lo que contribuye a la escasez de ingresos entre las mujeres de color. Y es probable que Lupita Nyong’o, Tiffany Haddish y Viola Davis hayan estado a punto de perderse en la lista de este año.

“Si las mujeres negras, las mujeres asiáticas y las latinas están subrepresentadas en los papeles principales del cine, es probable que sean menos propensas a ganar dinero si comienzas a buscar salarios”, dice Hunt.

La representación de las mujeres de color en los roles principales está mejorando, aunque a un ritmo lento, y no en todos los ámbitos. El porcentaje de películas de mayor recaudación con protagonistas negras aumentó del 16% en 2017 al 21% en 2018; para las mujeres asiáticas, aumentó del 7% en 2017 al 10% en 2018.

Sin embargo, para las latinas, en realidad disminuyó del 7% en 2017 al 4% en 2018. De las mejores películas en 2018, un total de 11 películas presentaron mujeres subrepresentadas como protagonistas o co-estelares: cinco eran negras/afroamericanas, tres eran de raza mixta, dos eran hispanas/latinas y una era asiática/ asiática-americana.

Las actrices mismas han estado expresando sus frustraciones salariales. Cuando surgieron las noticias de que a Tracee Ellis Ross se le pagó significativamente menos que a su coprotagonista en Black-ish, Anthony Anderson, Ellis Ross se unió a la conversación a través de Twitter y escribió: “Quería que me compensaran de una manera que coincida con mi contribución a un programa que yo amo por muchas razones, incluida la oportunidad que me permite remodelar lo que es ser una mujer negra plenamente realizada en la televisión “.

Viola Davis, que también sacó a la luz el tema sobre las luchas aún más exacerbadas de las mujeres mayores de color (solo una película fue dirigida por una mujer de color de 45 años o más en las 100 mejores películas de 2017), habló sobre sentirse mal remunerada y subvalorada en el curso de su carrera en el 2018 Women in the World Los Angeles Salon.

“La gente dice:” Eres una Meryl Streep negra… No hay nadie como tú “, explicó Davis en la entrevista. “Bien, entonces si no hay nadie como yo, crees que soy eso, me pagas lo que valgo”.

Debido a que existe una gran correlación entre el pago y la representación, colocar a más mujeres de color detrás de las cámaras y en las salas de escritura también es una necesidad para ayudar a mover la aguja.

“Las personas que toman decisiones sobre qué películas hacer tienen un efecto sobre quiénes serán las estrellas”, dice Hunt. “Si los hombres están haciendo películas sobre hombres, entonces las mujeres serán roles secundarios en su mayor parte, ¿verdad?”.

