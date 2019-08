Scarlett Johansson y Sofía Vergara, las actrices mejor pagadas 2019

Por Madeline Berg

¿Cuál es el superpoder más lucrativo de Black Widow? Sus habilidades de negociación. Por segundo año consecutivo, Scarlett Johansson encabeza la lista de Forbes de las actrices mejor pagadas, con 56 millones de dólares (mdd) en ganancias.

Eso incluye una gran cantidad de dinero de Marvel, como un cheque de ocho cifras para su próxima película de Black Widow y un impresionante pago final de alrededor de 35 mdd, que ganó por su participación en Avengers: Endgame, que obtuvo una taquilla mundial de 2,800 mdd.

Se unen a la lista con Johansson, las recién llegadas Elisabeth Moss y Margot Robbie, así como –en su gran regreso– Sofía Vergara y Reese Witherspoon. Juntas, las 10 actrices mejor pagadas del mundo sumaron 314,6 mdd, entre el 1 de junio de 2018 y el 1 de junio de 2019, antes de las tarifas e impuestos. Eso es un 69% más que el total acumulado del año pasado, pero aún mucho menos que los 588,3 mdd de los 10 actores con más ganancias.

Estén atentos para más información la próxima semana sobre cómo estas actrices lograron aumentar sus ganancias al tomar Hollywood en sus propias manos.

La lista completa se encuentra a continuación. Las estimaciones de ganancias se basan en datos de Nielsen, ComScore, Box Office Mojo e IMDB, así como en entrevistas con expertos de la industria. Todas las figuras son antes de impuestos; no se deducen los honorarios de los agentes, gerentes y abogados (generalmente 10%, 15% y 5%, respectivamente).

