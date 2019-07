Las mujeres siguen ganando menos en el mundo del entretenimiento

Por Madeline Berg

Por segunda vez en la historia, Taylor Swift ha cantado y bailado hasta la cima de la lista global anual de Celebrity 100, que reúne a los artistas de entretenimiento mejor pagados del mundo, la cantante ganó 185 millones de dólares (mdd) en los últimos 12 meses.

Ella se unió a la lista con otras músicas, entre ellas Beyoncé (No. 20 en la lista general, con 81 mdd), la recién llegada Ariana Grande (en el puesto 62, con 48 mdd) y divas impulsadas por sus lucrativos contratos de residencias en Las Vegas: Jennifer Lopez (en el lugar 76, con 43 mdd), Lady Gaga (en la posición 90, con 39.5 mdd) y Celine Dion (última, pero no menos importante, No. 100 con 37.5 mdd).

“Nunca estoy satisfecha”, dijo una vez Beyoncé a Forbes. “Nunca he conocido a nadie que trabaje más que yo en mi industria”.

Problema de igualdad en el entretenimiento

Taylor Swift y Kylie Jenner pueden ser las celebridades mejor pagadas del mundo, pero solo 16 mujeres están en la lista de las 100 mejores.

Aunque la parte superior de la Celebrity 100 de este año está repleta de superestrellas femeninas, solo 16 mujeres consiguieron un lugar. El desequilibrio indica la brecha salarial de género existente en la industria del entretenimiento, ya sea en el campo (ninguna atleta femenina logró el corte este año) o en la pantalla grande.

Más de la mitad de las celebridades femeninas mejor pagadas son cantantes. En la pantalla, resulta más difícil romper el techo de cristal: solo dos de los 12 actores en nuestra lista son mujeres. El papel de Scarlett Johansson (No. 47, con 56 mdd) como Black Widow la convierte en la mujer con mayores ingresos en el Universo Marvel. Además de un salario aproximado de 15 mdd por Avengers: Endgame, obtuvo un porcentaje de las ganancias de esta película, estimadas en 700 mdd.

Aún así, ella es la única mujer de la película en entrar a la lista, en comparación con cinco de sus coestrellas masculinas. Estas películas de gran presupuesto (el de Endgame fue de 356 mdd) pagan más a los actores por adelantado y tradicionalmente les va mejor en la taquilla, lo que significa una mayor ganancia que beneficia a aquellos que tienen una parte de ella. Pero a menudo son liderados por hombres o elencos masculinos.

Desde la pantalla chica, la colombiana, Sofía Vergara (No. 76, con ganancias de 43 mdd) fue la única actriz de televisión que logró el corte. Mientras que, su salario en Modern Family es sustancial (alrededor de 550,000 dólares por episodio), los eventos fuera de la pantalla constituyen la mayor parte de su sueldo. Vergara presta su nombre y su marca, a todo, desde una línea de muebles en Rooms to Go a una línea de jeans en Walmart.

“Actuar era lo que amaba, pero sabía que no iba a ganar dinero con eso, por lo que su capacidad empresarial comenzó”, le explicó a Forbes, Luis Balaguer, gerente y socio comercial de Vergara.

Acuerdos como los de Vergara que permiten a una celebridad poseer una parte de un negocio, y por lo tanto recibir un porcentaje de las ganancias, en lugar de una tarifa de patrocinio única, son una forma en que las mujeres de la lista están cambiando el juego. Kylie Jenner (No. 2, con 170 mdd) y su hermanastra Kim Kardashian West (No. 26, con 72 mdd) son dueñas de sus compañías de cosméticos, que les dejan cheques de nueve y ocho cifras, respectivamente. Rihanna (No. 36, con ingresos de 62 mdd) es co-propietaria de la muy popular Fenty Beauty (línea de maquillaje) junto con el grupo de artículos de lujo LVMH (Moët, Hennessey and Louis Viutton).

“Le dije: ‘Estoy lista para poner mi propio dinero. No quiero hacerlo con nadie más'”, dijo Jenner a Forbes sobre la creación de su negocio propio.

Otras poseen piezas de sus propias marcas de entretenimiento. Por ejemplo, Ellen DeGeneres (No. 22, con 80.5 mdd), que posee más de la mitad de su programa de entrevistas homónimo. Eso significa que obtiene un porcentaje de la ganancia que recibe el programa de publicidad, colocación de productos y sindicación. J.K. Rowling (No. 13, con 92 millones) que conservó los derechos de sus libros de Harry Potter, gana dinero por cada película, espectáculo de Broadway y parque temático conectado a la popular serie.

En los últimos días, se ha hablado mucho del hecho de que Swift no posee sus antiguos demos y grabaciones maestras. Pero como parte de su nuevo contrato con Republic Records, tendrá la oportunidad de obtener el control de sus esfuerzos futuros. Movimientos como estos deberían ayudar a que más mujeres ganen espacios en la Celebrity 100 en los años por venir.

Otra buena señal: las 16 mujeres en esta lista, ganaron en conjunto, 1,117 mdd. Aunque, esta cifra es mucho menor que los 5,090 mdd que los 84 hombres en la Celebrity 100 recibieron. Un promedio de 73 mdd para cada mujer en comparación con 60,5 mdd para cada hombre.

Estas son las mujeres mejor pagadas en la industria del entretenimiento del 2019, según Forbes: