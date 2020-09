¿Súper en el Oxxo? La firma realiza piloto para vender frutas, verduras y carne

Hay un dicho que señala que de las crisis nacen oportunidades y la cadena de tiendas Oxxo, propiedad de Fomento Económico Mexicano (Femsa), no se queda atrás.

Recientemente aparecieron fotografías de usuarios en redes sociales mostrando la imagen de Oxxo Súper, en las que se observa el interior de la tienda mucho más amplía y con una mayor variedad de productos, entre ellos el departamento carnicería y salchichonería.

Las imágenes fueron tomadas en San Nicolás de los Garza y San Pedro, en Monterrey.

Sin embargo, esta estrategia no es nueva para la División Proximidad –Oxxo—de Femsa, pues desde 2012 abrieron la primera tienda Oxxo Súper, un formato de tienda piloto más amplio en el que sus consumidores pueden encontrar abarrotes, frutas y verduras, carnicería y panadería.

“Hoy, contamos con un reducido número de tiendas ubicadas en ciertas geografías del noroeste de México, con la función de seguir explorando y probando este modelo de negocio. En Oxxo buscamos llevar a nuestros clientes una oferta de valor de productos y servicios de calidad, para satisfacer sus necesidades de una manera amable, rápida, práctica y confiable”, dijo la empresa por escrito a Forbes México.

La compañía añadió que continuarán trabajando por mejorar su oferta de valor, y acercar a sus clientes productos y servicios de calidad que sean útiles y faciliten su vida diaria.

Hasta el momento la empresa tiene aproximadamente 20 tiendas tiendas bajo este concepto.

Actualmente las tiendas Oxxo venden alimentos y bebidas empacadas, así como bebidas alcohólicas y algunos medicamentos de libre venta, pero poco a poco han intentado incursionar en otras categorías como la venta de juguetes, artículos tecnológicos, la facilidad de hacer pagos de servicios o transferencias.

Entre estas estrategias para mantenerse competitivo está el reciente lanzamiento de su propio smartphone a un costo de 599 pesos, el celular estará a la venta en septiembre en las 19,000 tiendas de la marca en el país o realizar alianzas con Amazon para la recepción de paquetes.

Expectativas vs. Realidad

“Femsa tiene la caja suficiente para que en el determinado momento que quiera acelerar el crecimiento lo pueda hacer. Sin embargo, ahora no tiene tanta caja porque no le ha ido tan bien y ha estado un poco presionada por el pago al SAT, por la venta que hizo de uno de los formatos de café, etc., pero si quisieran hacer una compra fuerte pues siempre tiene las líneas de crédito”, dijo en entrevista Marisol Huerta, analista de consumo de Ve por Más.

Oxxo ha enfrentado dificultades en los últimos meses debido a una reducción en el tráfico provocado por el Covid-19 que derivó en una caída en sus ventas en los primeros meses de confinamiento.

“En Oxxo, vimos un impacto relevante por la falta de movilidad de nuestros consumidores que se tradujo en resultados débiles para la mayoría de nuestras categorías y ocasiones de consumo, y el reto se complicó por la falta de cerveza, cuyo suministro recién comenzó a recuperarse en el mes de junio”, señaló la empresa en su segundo reporte trimestral.

Los ingresos de Oxxo, decrecieron en 8% y las ventas mismas tiendas cayeron en un 12.4% durante el mismo periodo impulsadas por una caída de 24.1% en el tráfico reflejando una menor movilidad del cliente y un desabasto importante de cerveza, parcialmente compensados por un incremento de 15.4% en el ticket promedio, que refleja un cambio en su mezcla de ventas a categorías de consumo en el hogar y productos relacionados con la pandemia de Covid-19.

“Yo creo que sí es una buena estrategia que la compañía está explorando, pero seguramente algo ve que no le convence y por eso se va con mucho cuidado; aparte el sector de abarrotes es el menos rentable por la competencia tan agresiva de precios bajos que manejan las tiendas como Walmart o Superama que se pelean mucho por e el consumidor”, agregó Huerta.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó este jueves una caída del 3% en agosto en sus ventas mismas tiendas, aquellas que tienen más de un año de operación, y una baja de 0.2% a unidades totales respecto al mismo periodo del año pasado.

Las ventas de las tiendas especializadas, la categoría en la que sobresale Oxxo de la Antad, tuvo una caída del 8% en las ventas mismas tiendas y de 8.9% en las ventas totales.

“Ante esta situación sería muy buena idea que lo puedan implementar, pero viendo la situación con los dos trimestres de caída en ventas y la estimación de la misma empresa de continuar con la caída en las mismas ventas en los próximos meses la empresa no tendría recursos para poder implementar una reinversión o reestructuración en sus tiendas”, coincidió Julián Fernández, analista de Bursamétrica.

El analista agregó que el Covid-19 ha dejado a muchas familias golpeadas económicamente que podrían agravar más la situación por la que atraviesan las bebidas azucaradas y la comida ‘chatarra’ por las iniciativas como la reforma a la NOM-051 con el nuevo etiquetado y las prohibición de la venta de estos productos a menores en Tabasco y Oaxaca.

Lo anterior estaría afectando también a la división de Coca Cola Femsa.

“Las familias mexicanas van a buscar productos alternativos con un mejor precio como Jarritos, Big Cola o Red Cola e incluso botanas como Bokados, de Arca Continental, para sustituir lo productos de Sabritas y Barcel, que tienen precios más alto pero con los impuestos que están proponiendo va a ser muy difícil quererlas”, agregó Fernández.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) el Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS), aplicado en las bebidas azucaradas desde 2014, provoca una mayor desigualdad en el país.

El que genera más desigualdad es el aplicado a los refrescos, seguido por los jugos y néctares y, finalmente, las bebidas energéticas.

Hace un par de semanas un senador propuso aumentar el IEPS a las bebidas azucaradas; sin embargo, el Gobierno ha reiterado en las últimas semanas que cumplirá con su promesa de no aumentar impuestos.

“Estructuralmente Femsa optaría más por no hacer reinversiones, por mantener un Capex y poco a poco esperar la estabilidad de la economía mexicana porque hacer una puesta grande de una remodelación que está siendo atacado por Walmart y Soriana no tiene muchas ventajas competitivas. Creo que es un a estrategia que se quedará en piloto y si van viendo que es funcional podrían irlo expandiendo lentamente”, agregó el analista.

Efectos Covid-19

Durante el trimestre, la base de tiendas OXXO se contrajo en 40 unidades, incluyendo cierres temporales, para alcanzar un total de 19,558 tiendas OXXO al 30 de junio por lo que la empresa decidió ajustar su estrategia de expansión en México y se enfocará más en expandir el negocio en América Latina.

“Algunos de los cierres serán temporales, pero otros serán permanentes a medida que aprovechemos esta oportunidad para eliminar ciertas tiendas marginales de nuestra base. Los números para el trimestre fueron así: 159 nuevas aperturas; 85 reaperturas después de la remodelación y mantenimiento; 24 cierres definitivos; y 260 cierres temporales. Como resultado, registramos una reducción neta de 40 tiendas en el segundo trimestre para alcanzar las 950 aperturas netas de tiendas en los últimos 12 meses”, señaló Eduardo Padilla, director general de Femsa en conferencia con analistas.

Oxxo es la cadena de tiendas más grande América Latina y el segundo retailer más grande en México en términos de ingresos que recibe diariamente a 14 millones de compradores, de acuerdo con datos de Femsa. Por lo que la fuerza que tiene en ventas es bastante atractiva para cualquier tienda.

