Surgen los viajeros ecológicos y responsables: Crece el interés por el turismo sostenible

A nivel global tanto en la industria como entre los viajeros hay un interés creciente por el turismo sostenible —aquel que cuida el medio ambiente y a las comunidades—, de acuerdo con líderes del sector de viajes.

El 78% de viajeros en el mundo están interesados en vacacionar este 2023 de forma que apoyen a las comunidades locales, según el más reciente sondeo de tendencias de viaje realizado por American Express Travel´s.

Asimismo, el 83% de ellos quiere consumir en negocios pequeños cuando viajan a algún destino, de forma que desean apoyar a los habitantes de la localidad que visitan, según el ejercicio que consultó a viajeros de Australia, Canadá, India, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y México.

Daniel Lozano, vicepresidente de operaciones de Karisma Hotels & Resorts, confirmó que en efecto el turismo sostenible es una tendencia creciente en todo el mundo.

“(…) los viajeros se vuelven cada vez más conscientes de la necesidad de minimizar su impacto en el medio ambiente y apoyar a las comunidades locales”, dijo en unos comentarios solicitados por Forbes.

Además, aseguró que a la vez ya muchos países han reconocido los beneficios potenciales del turismo sostenible y que están trabajando para promoverlo.

“República Dominicana ha sido líder en turismo sostenible, con un enfoque en el ecoturismo y las iniciativas de turismo comunitario”, ejemplificó.

Y en el caso de México, expuso, el ecoturismo es un mercado en crecimiento y existen muchos esfuerzos y emprendimientos trabajando tanto para promover como para preservar los ecosistemas naturales.

Reconoció sin embargo que a nivel de los recintos hoteleros en el país, hay desafíos por afrontar en favor del turismo sostenible.

Uno de los desafíos es equilibrar los beneficios económicos del turismo con la necesidad de proteger los frágiles ecosistemas y la vida silvestre, expuso.

Otro reto es proporcionar una infraestructura de alta calidad que sirva tanto a la población local como a los turistas, sin poner en peligro los ecosistemas locales.

Fernando Mandri Bellot, presidente de Sustainable & Social Tourism Summit A. C., aseguró que el riesgo de no hacer turismo sostenible es que sin éste no habrá turismo en el futuro.

“Mientras entre todos cuidemos lo que vamos a ir a ver, y entendamos y respetemos a las personas de las comunidades que iremos a ver, estaremos mejor todos”, comentó a Forbes.

Además, se considera que el turismo sostenible retribuye económicamente a la industria del hospedaje.

“Cuando se implementa de manera efectiva un programa integral de sustentabilidad, se pueden generar ahorros de costos significativos para los hoteles”, dijo Daniel Lozano.

“Al mejorar la eficiencia energética e invertir en tecnología, los hoteles pueden reducir sus gastos de energía. La implementación de estrategias de reciclaje y economía circular también puede reducir el costo de la gestión de residuos”, expuso.

Asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales puede ayudar a los hoteles a evitar multas y procedimientos legales. Y una estrategia de sustentabilidad puede ayudar a los complejos hoteleros a acceder al mercado que busca opciones ambientalmente responsables, lo que podría aumentar las ventas y mejorar la reputación de la empresa, añadió.

