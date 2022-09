Talento, inclusión, inversiones y energía, las claves para fortalecer Norteamérica

Actores relevantes de México, Estados Unidos y Canadá coincidieron en que se está en el mejor momento para que Norteamérica crezca y siga integrándose, para lo cual apuntaron temas claves que se tienen que desarrollar en la región como: talento para los trabajos del futuro, una mayor inclusión, más inversiones, tecnología, fortalecer las cadenas de suministro y caminar hacia la transición energética.

Durante la sesión inaugural North Capital Forum en la Ciudad de México, representantes del gobierno, académicos y empresarios, expresaron que hay una ventana de oportunidades para que Norteamérica sea una región líder en el mundo, pero también señalaron los retos para alcanzar esta meta.

En el panel “North America’s Best-Kept Secret to Unleashing Innovative Sustentaible Growth”, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena, aseguró que México y Norteamérica son los mejores lugares para invertir.

El también presidente del Consejo de Administración de Grupo Empresarial Kaluz, hizo especial énfasis que en algo en lo que México debe invertir es en energías limpias, baratas que den mayor competitividad, así como en infraestructura logística.

Del Valle mencionó que tal vez se tenga la impresión de que no se está invirtiendo en México, pero la verdad es que sí, aunque no es suficiente, en el Norte y Centro se concentran, pero en el Sur no hay, por lo que un proyecto de gran importancia es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Pero un punto que se debe considerar para que no se frenen las inversiones o para que lleguen es controlar el tema de la inflación, de igual forma se tiene que concentrar en la implementación del T-MEC, el cual es el pilar de la integración de Norteamérica.

Mónica Aspe Bernal, CEO de AT&T México, apuntó que lo se requiere es invertir en talento humano y digitalización, en el país hace mucha falta infraestructura en telecomunicaciones, pues la brecha digital necesita ser atendida. También refirió que en el país se requiere de competencia económica y regulación en telecomunicaciones.

Adolfo Babatz, CEO de Clip, coincidió que en México falta una estabilidad regulatoria y que un reto muy importante es romper con los oligopolios, ya que el país tiene todo para crecer al ser bueno en innovación y es eficiente en sus cadenas de producción.

Asutosh Padhi, socio gerente de Mckinsey en América del Norte, consideró que hay 3 ejes de importancia para fortalecer la integración de la región: hacer más resilientes a las cadenas de sumnistro, satistacer la demanda de talento humano y la transición energética.

