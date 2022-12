Hay condiciones inmejorables para la integración de América, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que ahora existen las condiciones inmejorables para que haya una integración de América, la cual a su consideración debe centrarse en 3 ejes: económica, erradicar desigualdad y respeto a la soberanía de los países.

“Creo que hay tiempo y también condiciones inmejorables para llevar a cabo una nueva política en nuestro continente”, dijo el presidente.

Lo primero es que se tiene que buscar la integración económica para sustituir importaciones de otras regiones del mundo, principalmente de Asia y que se produzca en América lo que se consume.

“Ese es el planteamiento central, ya se inició con el tratado hay una integración en América del Norte pero hace falta que se consolide, (…) si se sustituyen esas importaciones imagínense cuánta inversión, cuánto crecimiento, cuánto empleo y cuánto bienestar”.

El mandatario se mostró optimista respecto a lo que pueda hacer en lo que le resta de su administración para ir avanzando en esta integración de América, sin embargo, se necesita de un plan sólido y a futuro como lo hace China, pero “aquí estamos pensando en la próxima elección, no en la próxima generación”.

Te recomendamos: La posible instalación de una planta de Tesla revoluciona la industria en México

El segundo punto para lograr la integración es que no puede haber tanta desigualdad en el continente, para eso planteó impulsar una alianza para el bienestar de los pueblos de América Latina y del Caribe, como lo que fue en su momento la alianza para el progreso en la época del presidente kennedy.

En este tema, volvió a llamar a una solución al flujo migratorio de Centro y Sudamérica, “se requiere que haya oportunidades de trabajo en los lugares de origen, que la gente no se vea en la necesidad de emigrar”.

“Para eso se necesita un plan para el bienestar existen bancos de desarrollo para América Latina como el BID y otros, pero no hacen nada, no ayuda, no impulsa la actividad productiva, no generan empleos en los países, son aparatos burocráticos onerosos de fachada. Entonces ese es otro tema, cómo se lleva a cabo un plan para la cooperación económica y el bienestar en toda América”, señaló AMLO.

Lo tercero, que es el respeto a la soberanía de los países, que ya no se mantenga la política de principios del siglo XIX de que se intervenga en las decisiones de los pueblos que son libres e independientes, “debemos de dar pues un trato de aliados”, apuntó.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información