Taylor Swift es la artista que más dinero generó en EU durante 2020

EFE.- Taylor Swift fue la artista que más dinero generó en Estados Unidos durante el año 2020, según las métricas de la revista Billboard, que puso a la última ganadora del Grammy al mejor disco del año por delante de Post Malone, Céline Dion, The Eagles y Billie Eilish.

La pandemia ha provocado que los conciertos supongan únicamente el 20% de las ganancias de los cuarenta artistas que más dinero ingresaron durante 2020, cuando otros años representaban el 75%.

En total, el grupo de músicos generó 387 millones de dólares, muy por debajo de los 969 millones que se llevaron en 2019.

Billboard, que desde 1956 elabora las listas de discos y canciones más vendidas en Estados Unidos, ha combinado en su listado los ingresos derivados de las reproducciones por streaming, las ventas físicas, la taquilla de los conciertos y las regalías por derechos de autor.

Taylor Swift, con 23.8 millones de dólares, se impuso en el primer puesto gracias a su fuerte presencia en las plataformas de streaming, donde generó 10.6 millones de dólares y a las ventas en formato físico de los dos discos que publicó el pasado año, Folklore y Evermore, que sumaron 10 millones. Prácticamente ningún artista goza en la actualidad de ese nivel de ventas físicas.

Además, la artista se llevó 3.2 millones de dólares en ingresos derivados de derechos de autor, mientras que las ventas por actuaciones en directo no se movieron del cero.

Post Malone quedó en segunda posición con 23.2 millones, aunque repartidos de una forma muy diferente respecto a Swift: Mientras en streaming superó los 8 millones, apenas ganó 712,000 dólares por la venta de discos en formato físico.

La mayor parte de sus ingresos derivó de la gira que pudo realizar en los primeros meses del año y que engrosó sus cuentas con 12,4 millones, más otros 2 derivados de los derechos de autor.

Los conciertos también fueron fundamentales para Céline Dion, que se ubicó en la tercera posición con 17.5 millones, de los que 17 corresponden con la veintena conciertos que dio antes de que el coronavirus cancelara los espectáculos en directo. Su gira se mantiene como la más recaudadora del 2020.

Algo parecido pasó con The Eagles, en cuarta posición con 16.3 millones, de los que 11 corresponden a venta de entradas.

Mientras, Billie Eilish debe su quinto puesto, con 14.7 millones, a las reproducciones por internet (5.9 millones) y los derechos de autor (5.7 millones).

Drake, Queen, The Beatles, YoungBoy Never Broke Again y Lil Baby completaron los 10 primeros puestos.

Bad Bunny, en el puesto 21, es el artista latino que más dinero generó en Estados Unidos durante 2020: 8.4 millones de los que 6.8 dependieron de las plataformas de streaming.

