Airbnb detalla su ‘nueva normalidad’ en impuestos y reactivación del turismo en México

A partir del 1 de julio, Airbnb puso en marcha su proceso y adaptación para cumplir con su compromiso como plataforma para cumplir con la nueva regulación federal de impuestos para aplicaciones y compañías digitales que marca la ley en México.

La empresa que dirige Ángel Terral para México, Centroamérica y el Caribe, ha comenzado a trabajar en lo que es la nueva dinámica y estrategia que conlleva esta nueva regulación federal de impuestos para plataformas digitales.

En entrevista con Forbes México, el directivo detalló los avances así como los pormenores que la plataforma estadounidense llevará a cabo en México tanto para el cumplimiento de esta obligación así como para participar en una óptima reactivación del sector del turismo en México, uno de los más golpeados por la actual crisis.

Forbes: ¿Cómo está siendo el momento por el que atraviesa Airbnb en México?

Ángel Terral: Desde que la plataforma abrió sus oficinas en México hace tres años, fue una visión muy clara. El interés de trabajar y colaborar con las autoridades, siendo responsables desde que nos decidimos ser un actor número uno de este ecosistema del turismo mexicano.

Esto se refleja en hechos concretos, a la fecha con 8 acuerdos con 8 estados. Solamente el año pasado en 2019 la plataforma recaudó más de 200 millones de pesos en impuesto al hospedaje, entonces, eso para decir que el compromiso en total.

Y en cuanto a la Ley Federal, nuestra visión fue desde el día uno cumplir con la ley, te comento que desde el 1 de julio ya estamos reteniendo el iva sobre lo que son las comisiones de Airbnb, y estamos trabajando para cumpkir con la implementacion completa con los aspectos de la ley y poder cumplir de manera cabal todo lo que estipula la ley, y es en lo que estamos enfocados.

F: Existen dudas por parte de los usuarios, ¿Quién pagará qué?

AT: Para entender esto hay varias cosas, una de ellas es el pago del IVA en las comisiones de Airbnb, esto ya se comenzó desde el primero de julio.

Después viene lo que son las retenciones de los impuestos sobre los ingresos que genera nuestra comunidad de anfitriones y esto en particular me refiero al IVA y el ISR.

Ahora, estas obligaciones de estos impuestos no es nada nuevo, esto es algo que cualquier persona que genera una actividad económica en México ya sea un taller mecánico, un salón de belleza o que rente un pequeño espacio en Airbnb, pues tiene que acatar esto. Lo que viene a aportar esta ley es que pone a la plataforma como un ente facilitador en la recaudación de estos impuestos y entonces en el cual la plataforma va a hacer esa retención del IVA e ISR sobre los impuestos que se generen y es en lo que nosotros estamos trabajando activamente para llevar a cabo la visión de esta ley federal.

Con esto, lo que la plataforma quiere es llevar un paso más allá, porque justamente lo que queremos hacer es asegurar esta implementación para que sea de la manera más ordenada y la más fácil posible, más transparente para darle la certeza a nuestra comunidad de anfitriones que están cumpliendo con sus obligaciones y darles esa transparencia en información de qué es lo que se está reteniendo y para hacer esta implementación de esta obligación mucho más fácil al momento de hacer las declaraciones de impuestos. Entonces estamos trabajando en ese sentido también para tener contenidos y materiales para ayudar a nuestra comunidad a cumplir con las obligaciones fiscales.

F: ¿Y esto, cómo lo recibieron los anfitriones?

AT: Dentro de mis responsabilidades de repente me reúno con anfitriones y uno de los temas que salen a la mesa en estas reuniones es justamente el tema del pago de los impuestos. Es un tema regular y que nuestra comunidad lo tiene muy presente, y he sido testigo en donde los mismos anfitriones contratan un contador para que les apoye con estas declaraciones fiscales. La buena noticia con la implementación de esta ley es que va a ser más fácil el cumplimiento porque la retención de estos impuestos ya lo va a hacer la plataforma por ti. Queremos dar todas estas herramientas para que sea mucho más fácil la implementación.

F: ¿Incrementarán los precios de la plataforma con estos nuevos impuestos?

AT: No, no hay incremento en precios. La plataforma no está incrementando los precios, lo que hay es que se suman los impuestos vigentes, pero esta reforma no implica de nuestra parte un incremento en los precios. Simplemente lo que se va a haber ahora, es el IVA que corresponde a las comisiones o el IVA al hospedaje que ofrecen los anfitriones. Ahora lo que va a pasar es que va venir desplegado, separado con el impuesto para que sea transparente para todos.

Lo que nosotros cobramos al anfitrión es el 3% del ingreso o de la tarifa que hace el anfitrión, y este 3% sigue siendo el mismo.

F: ¿Cuál es el momento que atraviesa la empresa ante esta crisis en el sector?

AT: Esta crisis que estamos atravesando es un momento atípico en la historia. El mundo ha afectado a empresas de todas las industrias y sin duda el turismo es uno de los sectores que se vieron severamente impactados. En el caso de México, nosotros limitamos las reservas durante un par de meses con el afán de ayudar. Nadie puede decir cómo va a evolucionar esto, ojalá que sea de la mejor manera posible, y nosotros hemos tomado acciones proactivas en ese sentido como ciudadanos de este ecosistema.

F: Sin embargo vemos que en algunos sitios turísticos ya se comienzan a reactivar, ¿cómo será este proceso de reapertura para Airbnb?

AT: Vemos señales tempranas de interés por parte de los consumidores en este periodo de confinamiento de aventurarse (evidentemente dentro de lo que permiten estos semáforos) y se vienen periodos de transición. Y dentro de este periodo pues también está la implementación fiscal en la que estamos de lleno enfocados, para que además de estar listos para esta reapertura de turismo, también estemos listo en la implementación de esta ley de impuestos para plataformas.

F: Un futuro inmediato a finales de 2020. ¿Cómo lo vislumbras con estos dos temas, con el pago de impuestos y la reapertura del sector?

AT: Lo que claramente veo en este futuro es una énfasis en lo que es el turismo doméstico. Creo que esto va a hacer que el mexicano quiera aventurarse más dentro de su propio país y en este sentido, es una gran oportunidad para todos, tanto para nuestros anfitriones y para los mexicanos que quieran aventurarse después de este periodo de confinamiento a vivir nuevas experiencias.

Son buenas noticias para el turismo nacional, vamos a hacer todo para que la reactivación del turismo se dé de la mejor manera y más rápida posible.