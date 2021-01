“Me están tomando el pelo, esto es completamente falso”, fue lo primero que pensó el doctor Alejandro Díaz Villalobos, especialista en alergia e inmunología cuando escuchó sobre el desarrollo de una nueva tecnología capaz de detectar la presencia de Covid-19 en cuestión de segundos en personas y superficies.

“Tengo experiencia en investigación médica en México, Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo y te puedo decir que nunca en mi vida había visto una tecnología tan revolucionaria como ésta, que me hizo tomar un vuelo de 22 horas para comprobar por mí mismo su efectividad”, dijo en entrevista exclusiva con Forbes México.

El médico investigador, que hoy forma parte del proyecto conocido como Covid Hunter, contó que hace poco más de tres meses un panel de expertos en bioseguridad, virología e inmunología viajaron a Jordania a fin de analizar, debatir y compartir avances e investigaciones en el combate a la propagación del coronavirus.

“Debatimos muchas cosas y aprendimos muchas más y como parte de la reunión un grupo de expertos presentaron una tecnología, que mediante el uso de un escáner láser, no mayor al que podemos encontrar en las tiendas de autoservicio, podemos detectar la presencia del virus en personas, todo tipo de superficie a casi 2 metros de distancia e incluso a través de plásticos o vidrios delgados”, explicó Díaz.

Aunque a simple vista parece un escáner láser, el experto médico comentó que el rayo láser que emite, junto a un software, analiza en tiempo real por refracción la existencia de la proteína espícula del Covid-19.

Si el escáner detecta la existencia de la proteína emitirá un sonido de alerta, en caso de estar libre de infección el sistema no generará ningún sonido.

En las pruebas presentadas por el equipo, explicó el médico, los resultados han tenido un nivel de eficacia del 100% al detectar no solo muestras positivas de Covid-19 validadas vía prueba PCR, sino también al diferenciar entre pacientes positivos y negativos.

“Tenemos que entender que la vacunación es sólo una parte de la solución y ponte a pensar cuánto tiempo nos tomará vacunar al 70 o 100% de las más de 7 mil millones de personas que hay en el planeta”, dijo Díaz.

La clave, agregó, al menos por ahora, está en la prevención. Covid Hunter busca ser un dispositivo, primero para autoridades y empresas, que operan en zona de alta concentración como restaurantes, transporte público, aeropuertos o similares, detectar en tiempo real si una persona está infectada o no.

“Si podemos detectar de forma inmediata quién sí está infectado podemos mitigar su contacto con otras personas o controlar su acceso”, comentó. Además, dijo que dado que el escáner puede encontrar la presencia del virus en superficies o ropa, la labor de desinfección se vuelve 100% precisa.

Con sello Hecho en México

Ante la pregunta de Forbes México sobre el futuro del dispositivo y siguientes pasos, Díaz Villalobos compartió que el equipo de expertos conformado por especialistas de Jordania, Estados Unidos y él, como único mexicano, firmaron un acuerdo en el que determinaron que la fabricación y distribución de Covid Hunter será en México.

“No sabes el trabajo que costó llegar y acceder a que México fuera el país de fabricación”, reveló.

Agregó que por ahora han comenzado charlas con diferentes empresas especialistas en la fabricación de dispositivos médicos para determinar los niveles de producción, materiales y distribución de las primeras unidades.

“Yo espero tener el primer prototipo de producción en tres semanas” y aunque no se ha definido dónde se fabricará, Díaz Villalobos dijo que Chihuahua será uno de los primeros estados a consultar dado que ahí “se encuentran las empresas más importantes a nivel global en la fabricación de dispositivos médicos”.

El escáner tiene la capacidad de detectar la proteína espícula particular del Covid-19

El especialista espera que una vez que se realice la primera producción puedan avanzar con los procesos de certificación ante autoridades sanitarias como la FDA en Estados Unidos y Cofepris en México.

“Yo sí pediría a la Cofepris que nos permita avanzar lo más ágil que podamos con todo el proceso de tramitología para su autorización, en especial porque estamos en el punto más crítico de la propagación del virus”, mencionó.

De igual forma, si bien Covid Hunter no tiene aún un precio definitivo, Díaz Villalobos dijo que no será oneroso y que el plan es “que una vez que las primeras líneas de producción ya estén en los centros de alta concentración humana esperan que esta tecnología pueda llegar a manos de todos porque su objetivo no es otro sino salvar vidas humanas”.