Tener un equipo de futbol ya es rentable: Esteve Calzada

En los últimos 10 años hemos visto como cada vez más empresarios extranjeros deciden invertir su dinero en el futbol europeo. Se puede interpretar como un simple capricho de estos para gastar parte de su fortuna, pero la realidad es distinta.

Esteve Calzada, CEO y fundador de la empresa Prime Time Sport, es una de las voces autorizadas y respetadas en el marketing deportivo. En entrevista con Forbes México, declaró que la principal razón por la que la inversión extranjera está llegando al futbol europeo, es que éste ya se volvió rentable.

El CEO de Prime Time Sport es un ejemplo de inversión en el futbol en el Viejo Continente, ya que él también decidió invertir en un equipo de la tercera división, el CES Sabadell. Un equipo histórico del futbol catalán y el cual se encontraba inmerso en deudas hasta junio de 2017 cuando el ex director de marketing del FC Barcelona entre 2002- 2007, le compró a la empresa Viacron sus acciones.

Dejando de lado el capital personal que tienen aquellos empresarios como Carlos Slim, Roman Abramovich o Esteve Calzada, que adquirieron equipos de futbol en los últimos años, todos tienen un factor en común: Se trata de equipos que en su momento no eran o son protagonistas del panorama futbolístico de su país, y la razón por la que adquirieron estos equipos es con el objetivo de crecerlo y generar un valor en el mundo del balompié.

Otra de las causas que han llamado a los grandes capitales a invertir en el futbol es que las finanzas de estos han mejorado considerablemente, gracias en parte a la venta de los derechos de televisión.

Quien lleva la ventaja en este aspecto es la Premier League, explica el autor del libro Show me the money. En este campeonato la diferencia entre el campeón y el ultimo clasificado es de 1.5 a 1.

En cambio, en la Liga el reparto es de 4 a 1 y la situación en este campeonato mejoró que hasta hace poco era de 11 a 1.

Otra de las consecuencias del mayor ingreso de los equipos es unas cifras cada vez más elevadas en los mercados de fichajes. Antes no había control, hoy, debido a la gran cantidad de dinero que se mueve, los equipos tienen que medir sus gastos si no quieren incumplir el Fair Play Financiero.

Pese a que esta cifras nos parecen desorbitadas, Calzada explica que en proporción es la misma cantidad que se pagaba en años anteriores, pero donde el valor de todos los equipos era menor.

En año mundialista, el representante de futbolistas afirmó que durante Rusia 2018 es muy difícil que aparezca un jugador que después del evento rompa el mercado de fichajes, debido a que hoy en día todos los jugadores son conocidos por todos los equipos debido a la enorme cantidad de material audiovisual que existe.

Aprovechando la coyuntura mundialista, el CEO de Prime Time Sports declaró que es una oportunidad grande para las marcas para vender productos pese a no ser patrocinadores oficiales del evento y sin cometer actos contra la legalidad.

En el tema de las ligas emergentes como la Major League of Soccer (MLS) o la SuperLiga China, Esteve Calzada no dudo en afirmar que no llegarán a ser ligas de referencia, ya se por barreras políticas en el caso del país asiático. O el formato en caso de la de Estados Unidos donde ve el tema del tope salarial algo que no deja crecer esta liga.

Calzada cerró la platica afirmando que todos los cambios que se están viviendo en las ligas europeas llegarán a nuestro país también como ha sucedido con todos los avances de la humanidad.

