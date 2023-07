Mercados maniáticos | Tesla, Netflix, Bank of America… Sigue semana de reportes

Después de que el viernes pasado tanto JPMorgan y Citigroup, primer y tercer bancos más grandes de Estados Unidos, sorprendieran positivamente al mercado con sus reportes de utilidades, esta semana veremos más actividad en el frente de los reportes de ganancias.

En estos momentos de alta inflación y tasas de interés, resulta de particular importancia analizar lo que pasa desde la línea de ingresos y no solamente en utilidades, que son más fácilmente manipulables por los equipos administrativos de las empresas para complacer a los analistas de Wall Street y al público inversionista en general.

Es importante recordar que todos los estimados se forman gracias a la retroalimentación que se va generando entre las empresas y los analistas que las estudian, buscando que la brecha entre la realidad y la expectativa no sea demasiado grande y que haya espacio para sorpresas positivas. Mañas que son una constante…

Sigue mucha actividad del sector bancario, encabezada por Bank of America que reporta el martes y Goldman Sachs el miércoles, con una expectativa no muy alentadora. Se espera que Bank of America no crezca en ingresos, mientras que para Goldman se prevé una caída de 23% con una caída en utilidades de más de la mitad contra las del segundo trimestre de 2022. American Express cerrará la semana reportando ingresos 15% más altos que los del año pasado.

Fuera del sector bancario, aparecen ya algunas tecnológicas el miércoles, entre ellas una consentida del mercado; Tesla. Se espera que la empresa de Elon Musk crezca 45% en ingresos, aunque con las mismas utilidades del 2022. Más ingresos, pero también muchos más gastos.

Otra muy sonada, Netflix, se espera con un crecimiento de 4% en ingresos pero con una caída en utilidades superior al 10%. Pega también la tasa de interés. Por último, y muy relevante dentro de la nueva burbuja de inteligencia artificial, la taiwanesa TSMC, principal empresa creadora de semiconductores global previo al auge de Nvidia, se espera que el jueves reporte ingresos 15% debajo de los de 2022 con utilidades cayendo 30% año con año. Nada buenas las utilidades del sector tecnológico.

Redondean los reportes relevantes las grandes aerolíneas y un gigante de la salud. United y American Airlines se esperan con crecimientos en ingresos de 15% y 2% respectivamente, mientras que Johnson and Johnson se espera con un crecimiento parco de tan solo 3%.

Se sigue notando que las utilidades no son la fortaleza de este mercado; al final hace una semana compartía que se espera una contracción de las mismas en esta temporada. No por eso deben dejar de importarnos… Al final, las subidas deben colgar de una base sólida, si no quieren ser recordadas como manías especulativas.

*José Segarra es Presidente de la CFA Society México. Ha gestionado portafolios de inversión de hasta 16 mil millones de dólares y hoy en día se enfoca en brindar asesoría financiera y ejecutar eventos corporativos como levantamientos de capital, fusiones y adquisiciones para empresas de industrias diversas. Twitter, Tiktok, Instagram @soyjosesegarra.

