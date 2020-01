Musk presume sus Model Y en fábrica china… y sus pasos de baile

Reuters.- Elon Musk mostró este martes sus pasos de baile en el lanzamiento del programa de vehículos utilitarios deportivos Modelo Y de Tesla en su nueva fábrica en Shanghái, donde la compañía entregó al público sus primeros automóviles construidos fuera de Estados Unidos.

La fábrica de Tesla Inc de 2,000 millones de dólares comenzó a entregar vehículos en apenas 357 días, un récord para una automotriz global en China. Los primeros 10 clientes del público recibieron el martes sus sedanes Modelo 3 fabricados en China.

El multimillonario presidente ejecutivo bailó con entusiasmo en el escenario durante el evento, luego se sacó la chaqueta y la arrojó a un costado para revelar una camiseta con un dibujo de la fábrica. En un tuit, describió el video como “inseguro para el lugar de trabajo”.

Musk predijo que “en última instancia el Modelo Y de Tesla probablemente tendrá una mayor demanda que todos los otros automóviles de Tesla combinados” y su voz se quebró por momentos mientras hablaba sobre los avances de la fábrica en Shanghái.

Ejecutivos de Tesla, sin embargo, no entregaron más detalles sobre el avance del proyecto del Modelo Y fabricado en China. Un representante de Tesla declinó realizar más comentarios.

Te puede interesar:

Elon Musk desarrolla chip para incrustar en el cerebro y ‘tratar’ autismo o esquizofrenia

Las acciones de Tesla cotizan cerca de su récord máximo luego de que superó las estimaciones de Wall Street para entregas de vehículos en su cuarto trimestre. La noticia de un aumento de la producción en su fábrica en China y depósitos iniciales positivos para su recientemente lanzada camioneta también han respaldado el precio de sus títulos.

We just delivered our first customer cars from Gigafactory Shanghai, marking only one year from when the teams broke ground on the site. pic.twitter.com/UfUxEyRQv0

— Tesla (@Tesla) January 7, 2020