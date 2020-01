China estrena el primer tren bala sin conductor

Con miras a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2020 y el juego paralímpico, China acaba de estrenar el “tren bala más rápido del mundo”, que conecta las ciudades de Beijing y Zhangjiakou.

Lo relevante es que el tren bala es roborizado, o sea sin conductor, y puede alcanzar una velocidad máxima de 349 kilómetros a la hora.

La formación puede ir de Beijing a Zhangjiakou, donde se realizarán la mayoría de los eventos de esquí, en menos de una hora.

Anteriormente, el viaje tomaba tres horas, e incluso esto fue una reducción significativa del tiempo de movilidad de ocho horas para la misma ruta en 1909, de acuerdo a The Guardian.

Los trenes autónomos partirán y llegarán a las estaciones según un horario. Aunque se prevé que un asistente también estará siempre a bordo para monitorear cualquier problema que pueda surgir durante el trayecto.

El proyecto completo tardó cuatro años en completarse y, los trenes cuentan con espacio de almacenamiento adicional para que los atletas acarreen sus equipos deportivos.

Su coche comedor también puede funcionar como un centro de medios móvil para que los periodistas cubran los eventos.

Los trenes también son “inteligentes”, ya que ofrecen Internet 5G, iluminación led y paneles de control con pantalla táctil, así como bases de carga inalámbricas.

La línea, que se llama ferrocarril interurbano Jingzhang, abarcará 10 estaciones, incluida Badaling Changcheng, que proporciona acceso a la Gran Muralla China.

Asimismo, se conecta a Zhangjiakou en Hebei y Yanqing en el noroeste de Beijing, donde se llevarán a cabo los principales eventos de los Juegos.

