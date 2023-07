Tras la renuncia de cuatro senadores del PRI por diferencias con Alejandro Moreno “Alito”, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es triste que este partido termine desfigurado y lejos de sus ideales y principios detonados tras la Revolución Mexicana.

“Yo ayer dije de que era muy lamentable que el PRI terminara de esta manera, que lo habían desfigurado, porque pues ya no tenía nada que ver con sus orígenes. Bueno pues el PAN y el PRI resulta que terminan como apéndices de un bloque conservador, cuyo gerente es Claudio X González, o sea, es lamentable.

“Hay una cúpula de los que se sentían dueños de México, que quieren regresar por sus fueros, quieren seguir robando. Esos no dan la cara, esos aportan y son los que tienen ahí a Claudio como gerente. Estamos hablando de políticos corruptos de altos vuelos y desde luego traficantes de influencias”, acusó.

Triste, que el PRI termine desfigurado y lejos de sus ideales: AMLO

Ayer, en una conferencia de prensa, los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga renunciaron a su militancia en el PRI por considerar que Alejandro Moreno, el dirigente nacional, destruyó al partido.

Por ejemplo, el exsecretario de Gobernación acusó que el año pasado, “Alito”, de forma tramposa, convocó a una reunión del Consejo Político Nacional del PRI para “hacerse del partido”, pues modificaron los estatutos para ampliar su dirigencia hasta 2024.

En respuesta, “Alito” dijo que lo peor que ha emanado del PRI ahora milita en Morena y simpatiza con López Obrador a quien responsabilizó de arroparlos en su movimiento ofreciéndoles embajadas o integrándolos en su gabinete.

“Yo creo que se está dando cuenta de que los usan y que además la gente no ve bien eso, se están deslindando, pero es realmente un exceso que dirigente del PRI me eche la culpa a mí. Eso suele pasar, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones que si alguien lo regañan en su casa me echa la culpa a mí, en el sentido contrario”, dijo entre risas.

