Trudeau entendió implicaciones del fraude legal en sociedades de autoabasto eléctrico: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este miércoles que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, comprendió las implicaciones que tiene el fraude legal en el autoabasto eléctrico y en el que está inmiscuida una empresa canadiense, que afirmó, no tuvo cuidado al asociarse con otras firmas mexicanas para realizar estas acciones.

Se trata del fondo de inversiones a largo plazo la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), que en 2017 junto a un grupo de inversionistas institucionales mexicanos compraron el 80% de una cartera de 8 proyectos eólicos y solares a la empresa estatal italiana, Enel.

Pese a esta situación, el jefe del Ejecutivo federal se comprometió ante su homólogo a revisar la situación de esta empresa y encontrar una solución adecuada toda vez que se financia con las pensiones de los canadienses.

Lee: AMLO acuerda con Trudeau audiencia a empresas canadienses agraviadas por reforma eléctrica

“Esta empresa incluso le compró las acciones a otra empresa italiana pues no tuvieron cuidado y empezaron a hacer una sociedad con algunas empresas mexicanas, con Oxxo, que tiene que ver con el Reforma, entonces no es autoabasto porque no generan energía para las empresas canadienses que tienen el permiso, pero simulan porque supuestamente Oxxo tienen acciones de un dólar por acción, una simulación completa, nosotros ya no podemos mantener eso porque es una ilegalidad.

“El primer ministro Trudeau entiende estas cosas, es una persona decente, ya se lo explicamos y ya entiende de qué se trata y a pesar de eso yo hice el compromiso de atender a los gerentes de estas empresas porque estas empresas recogen dinero de fondos de pensiones de Canadá, pero los adversarios nuestros desinforman y buscan la confrontación”, explicó.

El 11 de enero, en el marco de una reunión bilateral, López Obrador acordó con Trudeau dar audiencia a las empresas de su país que se consideran agraviadas por la reforma al sector eléctrico que beneficia a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de firmas extranjeras.

Este diferendo, en el que también participa Estados Unidos, actualmente se encuentra en periodo de consultas en el marco del TMEC y se consideraba estancado previo al encuentro de los tres mandatarios de Norteamérica.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México