Trump advierte: Ejército construirá el muro si el Congreso no da los fondos

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que eludirá al Congreso y encargará al Ejército la construcción de un muro en la frontera con México si no consigue financiación para su plan, horas antes de reunirse con los dos principales legisladores demócratas.

En una serie de tuits matutinos, Trump alabó las iniciativas de su gobierno para bloquear a los migrantes en la frontera estadounidense con México y dijo que sus esfuerzos para detener una caravana de migrantes fueron un éxito. Además, aseguró que “el Muro” se construirá.

El presidente ha convertido la financiación del muro fronterizo, una promesa de campaña, en un asunto central en un momento en que el Congreso está sumido en negociaciones antes de que expire la financiación de parte del gobierno federal el 21 de diciembre.

El mandatario tiene previsto reunirse más tarde en la Casa Blanca con el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien aspira a presidir el cuerpo legislativo cuando su partido tome el control el mes próximo.

“Si los demócratas no nos dan los votos para asegurar a nuestro país, el Ejército construirá los segmentos restantes del muro”, dijo Trump en Twitter antes de la reunión.

….People do not yet realize how much of the Wall, including really effective renovation, has already been built. If the Democrats do not give us the votes to secure our Country, the Military will build the remaining sections of the Wall. They know how important it is!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2018