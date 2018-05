Trump advierte problema masivo de crimen en México; insiste en muro

El presidente estadounidense Donald Trump achacó a México un problema grave de delincuencia, el cual tiene bajo “asedio” a la frontera común.

En uno de sus tuits matutinos, el mandatario urgió este viernes al Congreso de su país a reformar las leyes de inmigración “débiles e ineficaces” e insistió en la necesidad de construir un muro fronterizo.

“¡México, que tiene un problema de delincuencia masivo, está haciendo poco para ayudar!”, publicó Trump.

Our Southern Border is under siege. Congress must act now to change our weak and ineffective immigration laws. Must build a Wall. Mexico, which has a massive crime problem, is doing little to help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2018