Trump amenaza con cerrar frontera con México la semana próxima

“Si México no detiene de inmediato TODA la inmigración ilegal que ingresa a los Estados Unidos a través de nuestra frontera sur, estaré CERRANDO la frontera, o grandes secciones de la frontera, la próxima semana. Esto sería muy fácil para México, pero solo toman nuestro dinero y ‘hablan'”, publicó el mandatario en Twitter.

En una serie de tuits, Trump aseguró que México gana más de 100,000 millones de dólares al año en Estados Unidos, sin detallar de qué forma, cantidad mayor al gasto que destina el gobierno estadounidense para la seguridad de la frontera.

De esa forma, añadió, ellos pierden mucho, ” especialmente cuando se agrega tráfico de drogas”.

….through their country and our Southern Border. Mexico has for many years made a fortune off of the U.S., far greater than Border Costs. If Mexico doesn’t immediately stop ALL illegal immigration coming into the United States throug our Southern Border, I will be CLOSING…..

The DEMOCRATS have given us the weakest immigration laws anywhere in the World. Mexico has the strongest, & they make more than $100 Billion a year on the U.S. Therefore, CONGRESS MUST CHANGE OUR WEAK IMMIGRATION LAWS NOW, & Mexico must stop illegals from entering the U.S….

….the Border, or large sections of the Border, next week. This would be so easy for Mexico to do, but they just take our money and “talk.” Besides, we lose so much money with them, especially when you add in drug trafficking etc.), that the Border closing would be a good thing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019