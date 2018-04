Trump anunciará este miércoles nuevas medidas migratorias

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que su gobierno adoptará “fuertes medidas” sobre inmigración en el transcurso de la jornada, sin dar más detalles.

Our Border Laws are very weak while those of Mexico & Canada are very strong. Congress must change these Obama era, and other, laws NOW! The Democrats stand in our way – they want people to pour into our country unchecked….CRIME! We will be taking strong action today.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2018