Trump asegura que el crecimiento del PIB en EU ‘no está mal’

Investing.com.- A través de Twitter, el presidente de los Estados Unidos se mostró satisfecho con el crecimiento de la economía de ese país en el segundo trimestre, que fue de superior al 1.8% esperado por los mercados, pero inferior al 3.1% reportado en el primer trimestre del año.

“El PIB del segundo trimestre subió 2.1% No está mal, ya que tenemos el gran peso del ancla de la Reserva Federal alrededor de nuestro cuello. Casi no hay inflación. EU está configurado para expandirse”.

Q2 GDP Up 2.1% Not bad considering we have the very heavy weight of the Federal Reserve anchor wrapped around our neck. Almost no inflation. USA is set to Zoom!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019