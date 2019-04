Trump asegura que negociaciones comerciales con China ‘avanzan bien’

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que las negociaciones comerciales con China van bien, aunque destacó que únicamente aceptaría un “gran” acuerdo.

China y Estados Unidos buscan poner fin a una guerra comercial de varios meses que ha sacudido a los mercados globales. Washington quiere cambios radicales en las políticas económicas y comerciales de China, mientras que Pekín busca que Trump levante costosos aranceles a sus productos.

“Si no es un gran acuerdo, no lo queremos. Pero va muy bien. Los principales funcionarios están aquí (…) Es un acuerdo muy complejo. Es un gran acuerdo”, dijo Trump a periodistas. “Será un gran negocio para nuestros agricultores. Tecnología, robo de propiedad intelectual: todo está cubierto. No hay nada que no esté cubierto”.

Está previsto que Trump se reúna con el principal negociador chino, Liu He, a las 2030 GMT en la Casa Blanca. The Wall Street Journal y el New York Times informaron que se esperaba que anunciara en ese momento una fecha para una cumbre con su par chino Xi Jinping, pero un funcionario de alto rango afirmó a Reuters que eso era incorrecto.

La Casa Blanca no anunciaría el jueves una fecha para una cumbre, afirmó más tarde un funcionario de alto rango de Washington. “No se espera que la Casa Blanca anuncie una fecha para una reunión”, aseguró la fuente.

Las esperanzas de que las conversaciones avancen en una dirección positiva han alentado a los inversionistas.

Tras reunirse en Pekín la semana pasada, el representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sostienen conversaciones con una delegación china en Washington esta semana.

