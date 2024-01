Trump aventaja a Biden en revancha electoral por la presidencia de EU: encuesta

Donald Trump aventaja al presidente demócrata Joe Biden por seis puntos porcentuales en una encuesta de Reuters/Ipsos que mostró que los estadounidenses están descontentos con una revancha electoral por la presidencia de Estados Unidos que se volvió más visible esta semana.

La encuesta realizada a 1,250 adultos estadounidenses mostró que Trump aventajaba a Biden entre un 40% y un 34%, mientras que el resto no estaba seguro o planeaba votar por alguien más o por nadie. La encuesta tuvo un margen de error de tres puntos porcentuales.

Eso representó una ganancia para Trump después de que una encuesta de Reuters/Ipsos realizada a principios de este mes mostrara que él y Biden estaban empatados, aunque una encuesta a nivel nacional no capta las sutilezas de la contienda del colegio electoral que se decidirá este otoño en sólo un puñado de estados competitivos.

Mientras Trump vencía cómodamente a su única rival en las primarias, Nikki Haley, en New Hampshire el martes, alrededor del 67% de los encuestados de lunes a miércoles dijeron que estaban “cansados ​​de ver a los mismos candidatos en las elecciones presidenciales y querían a alguien nuevo”. Aun así, sólo el 18% dijo que no votaría si Biden y Trump fueran su elección.

“Odio pensar que estamos constantemente navegando por el menor de dos males”, dijo esta semana Kimberly Sofge, gerente de proyectos de 56 años en Washington, DC. “Honestamente siento que podemos hacerlo mejor”. Los dos candidatos parecen estar listos para una revancha luego de las victorias consecutivas de Trump en Iowa y New Hampshire, con la Casa Blanca considerando a Trump como un retador vencible, y Trump furioso porque Haley no abandonó inmediatamente la carrera republicana.

La ventaja de seis puntos de Trump se mantuvo incluso cuando a los encuestados se les dio la opción de votar por candidatos de terceros partidos, incluido el activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr., con Trump obteniendo un 36% de apoyo, Biden un 30% y Kennedy un 8%.

Un poco más de la mitad de los encuestados dijeron que estaban insatisfechos con el sistema bipartidista estadounidense, y sólo uno de cada cuatro estaba satisfecho con él. Whitney Tallarico, de 33 años, consultora entrevistada en Washington, se encuentra entre quienes consideran una alternativa.

“Los independientes realmente no tienen voz. Los personajes polarizadores suelen ocupar el primer lugar, y es un poco triste para nuestro país”, dijo Tallarico esta semana. Cuando se le preguntó si votaría por Biden o Trump, dijo: “Probablemente optaré por un tercero”.

PROBLEMA DE EDAD

En general, la encuesta dio numerosas señales de que los votantes no están contentos con sus elecciones. El setenta por ciento de los encuestados, incluida aproximadamente la mitad de los demócratas, estuvo de acuerdo con la afirmación de que Biden no debería buscar la reelección. Cincuenta y seis por ciento de las personas que respondieron a la encuesta dijeron que Trump no debería postularse, incluido aproximadamente un tercio de los republicanos.

Biden se ha visto abrumado por la opinión generalizada de que, a sus 81 años, ya la persona de mayor edad en ser presidente de Estados Unidos, es demasiado mayor para el puesto. Tres cuartas partes de los encuestados estuvieron de acuerdo con la afirmación de que Biden era demasiado mayor para trabajar en el gobierno, mientras que la mitad dijo lo mismo sobre Trump, quien a sus 77 años también estaría entre los líderes estadounidenses de mayor edad si regresara a la Casa Blanca.

Poco más de la mitad de los demócratas consideraban a Biden demasiado mayor, mientras que un tercio de los republicanos veían a Trump de esa manera. Haley, de 52 años, está tratando de reunir el descontento para darle un giro a su bien financiada pero debilitada campaña.

“La mayoría de los estadounidenses no quieren una revancha entre Biden y Trump”, dijo el martes tras su derrota ante Trump en New Hampshire. “El primer partido que retire a su candidato de 80 años será el partido que gane estas elecciones”.

La nueva encuesta mostró a Trump con una enorme ventaja a nivel nacional sobre Haley (64% a 19%) mientras se preparan para la contienda por la nominación republicana del 24 de febrero en Carolina del Sur, que Haley lideró como gobernadora entre 2011 y 2017.

La participación aún podría ser alta en las elecciones generales de noviembre, en parte porque los votantes de ambos partidos están muy motivados para vencer al otro lado. El cincuenta y nueve por ciento de los encuestados que dijeron que planeaban votar por Biden dijeron que estaban motivados principalmente por la oposición a Trump, mientras que los votantes de Trump fueron más positivos acerca de su candidato y sus políticas, y solo el 39% describió su voto como uno contra Biden.

El sentimiento anti-Trump ayudó a Biden a derrotar a Trump en las elecciones de 2020, cuando una proporción récord de votantes elegibles votó. Otro factor que podría pesar sobre Trump: el 55% de los republicanos encuestados dijeron que debería ser declarado culpable y sentenciado a prisión si infringía la ley. Trump, que actualmente enfrenta cuatro procesos penales, ha argumentado ante el tribunal que debería ser inmune al procesamiento por acciones tomadas mientras era presidente.

Sin duda, la mayoría de los republicanos no creen que sea culpable: sólo uno de cada cinco republicanos encuestados dijo que era creíble que Trump solicitara fraude electoral, uno de los cargos clave en su contra, y cuatro de cada cinco dijeron que sus oponentes políticos estaban abusando del derecho legal. sistema para descarrilar su candidatura presidencial.

Con información de Reuters.

