Trump cancela reunión con Putin en G20 por crisis con Ucrania

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que canceló la reunión que tenía previsto celebrar con su par ruso, Vladimir Putin, con ocasión de la cumbre del G20 en Argentina, debido a la crisis con Ucrania.

“Basado en el hecho de que Rusia no ha devuelto a Ucrania los barcos y marinos, he decidido que lo mejor para todas las partes implicadas es cancelar mi reunión previamente agendada con el presidente Vladimir Putin en Argentina”, tuiteó Trump tras salir con destino al país sudamericano.

“¡Espero poder celebrar una Cumbre significativa en cuanto se resuelva esta situación!”, agregó.

….in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018