Trump destituye a su secretario de Estado; lo reemplaza director de la CIA

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que sustituyó al secretario de Estado, Rex Tillerson, con el director de la Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo, y que nombró a Gina Haspel al frente de la CIA.

La destitución representa el mayor cambio en el gabinete de Trump hasta la fecha y era esperada desde octubre, cuando surgieron reportes acerca de un desencuentro entre el mandatario y Tillerson, de 65 años, que dejó su cargo de presidente ejecutivo de Exxon Mobil para unirse a la administración.

Los índices futuros de acciones en Wall Street recortaron ganancias y el dólar también borró su avance frente al yen, al tiempo que amplió sus pérdidas ante el euro tras las noticias.

Lee también: Videgaray y Tillerson centran su diálogo en la seguridad regional

Trump socavó públicamente las iniciativas diplomáticas de Tillerson en numerosas ocasiones, incluido el lunes, cuando los comentarios del ya exsecretario de Estado sobre Rusia parecieron enfrentarse a los de la Casa Blanca.

Tillerson también pareció estar fuera de juego cuando Trump anunció la semana pasada que se reunirá con el líder de Corea del Norte.

“Mike Pompeo, director de la CIA, se convertirá en nuestro nuevo secretario de Estado. ¡Hará un trabajo fantástico! ¡Gracias a Rex Tillerson por su servicio! Gina Haspel se convertirá en nueva directora de la CIA, y la primera mujer así elegida. ¡Felicitaciones a todos!”, dijo Trump en Twitter.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018