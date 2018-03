Trump elige al comentarista Kudlow como su nuevo asesor económico

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió el jueves al comentarista de televisión conservador Larry Kudlow para liderar el Consejo Nacional Económico, un día después de que el colaborador de la cadena CNBC hiciera el anuncio al aire.

Trump, en una publicación realizada temprano en la mañana en Twitter, elogió a Kudlow, quien reemplazará a Gary Cohn, el exejecutivo de Goldman Sachs Group Inc y demócrata que renunció este mes como máximo asesor económico de la Casa Blanca.

Larry Kudlow will be my Chief Economic Advisor as Director of the National Economic Council. Our Country will have many years of Great Economic & Financial Success, with low taxes, unparalleled innovation, fair trade and an ever expanding labor force leading the way! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2018