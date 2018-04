Presidente de Corea del Sur sugiere el Premio Nobel de la Paz para Trump

Reuters.- El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, considera que su homólogo estadounidense, Donald Trump, debería ganar el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para frenar el programa de armas nucleares de Corea del Norte, dijo el lunes un funcionario del gobierno en Seúl.

“El presidente Trump debería ganar el Premio Nobel de la Paz. Lo que necesitamos es sólo paz”, declaró Moon en una reunión de gabinete, según un funcionario de la Casa Azul presidencial que informó a los medios.

El viernes, Moon y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, prometieron poner fin a las hostilidades entre ambos países y trabajar para la “completa desnuclearización” de la Península Coreana, en la primera cumbre intercoreana en más de una década.

Trump se está preparando para celebrar su propia cumbre con Kim a fines de mayo o principios de junio.

Esa reunión fue el tema principal de una caminata privada y conversación entre Kim y Moon durante su encuentro en la frontera ante ambos países, dijo el funcionario.

En enero, Moon dijo que Trump “merece un gran crédito por generar las conversaciones intercoreanas. Podría ser un trabajo resultante de las sanciones y presión liderados por Estados Unidos”, afirmó.

Los comentarios de Moon fueron una respuesta a los elogios de Lee Hee-ho, viuda del fallecido presidente surcoreano Kim Dae-jung y que afirmó que el actual mandatario merecía un premio en reconocimiento por sus esfuerzos diplomáticos, de acuerdo al funcionario del palacio en Seúl.

Trump sugiere que reunión sea en frontera entre Coreas

Donald Trump sugirió este lunes que su prevista reunión con el líder norcoreano Kim Jong Un tendrá lugar en la Casa de la Paz, en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, el mismo sitio que albergó la histórica reunión entre Kim y el presidente de Corea del Sur.

“Numerosos países están siendo considerados para (recibir) la REUNIÓN, pero ¿sería la Casa de la Paz, en la frontera de Corea del Norte y Corea del Sur, un lugar más representativo, importante y duradero que un tercer país? ¡Es solo una pregunta!”, escribió Trump en Twitter.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2018