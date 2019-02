Trump pide a Europa recibir y juzgar a 800 yihidistas capturados por EU

Notimex.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a Reino Unido, Francia, Alemania y otros aliados a hacerse cargo y juzgar a los más de 800 yihadistas del Estado Islámico (EI) capturados por sus fuerzas en Siria porque de lo contrario la alternativa “sería ponerlos en libertad”.

“Estados Unidos solicita a Reino Unido, Francia, Alemania y otros aliados europeos que reciban a más de 800 combatientes del EI que hemos capturado en Siria y los sometan a juicio. El califato está a punto de caer”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them……..

Indicó que si Europa no cumpliera con esta exigencia, Estados Unidos “se verá obligado a liberar” a todos estos miembros del grupo terrorista que, a su vez, se dirigirán al territorio de la Unión Europea (UE). “Estados Unidos no quiere ver cómo estos combatientes se desplegarán por Europa, a donde se espera que vayan”, dijo.

….The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much – Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019