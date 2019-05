Trump pierde recurso para evitar que accedan a sus registros bancarios

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tres de sus hijos y la Organización Trump perdieron en la jornada en su intento de evitar que Deutsche Bank AG y Capital One Financial Corp entreguen sus registros financieros a legisladores demócratas que investigan los negocios del mandatario.

El juez de distrito de Estados Unidos, Edgardo Ramos, dictaminó en una audiencia judicial en Nueva York que el Congreso tiene la potestad legal para exigir los documentos, allanando el camino para que los bancos cumplan con las citaciones del mes pasado de dos comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Ha sido la segunda vez en esta semana en que un juez falló en contra del presidente republicano en su disputa contra los demócratas. Se espera que los abogados de Trump apelen ambas decisiones.

Sin embargo, Ramos dijo que no suspendería su decisión mientras se escucha una apelación.

Sin comentarios

La Casa Blanca no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. Deutsche Bank dijo que cumpliría con la decisión del tribunal y Capital One no atendió a requerimientos.

El republicano Trump, quien buscará la reelección el próximo año, se ha opuesto agresivamente a la supervisión del Congreso desde que los demócratas se hicieron con el control de la Cámara de Representantes en enero.

