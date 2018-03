Trump quiere que ahora el Pentágono pague el muro con México

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a sugerir que el Pentágono podría financiar el muro, aludiendo a un riesgo de “seguridad nacional”, de acuerdo con el diario The Washington Post.

Donald Trump dijo que fue rechazado cuando los legisladores se apropiaron recientemente de 1,600 millones de dólares (mdd) por un muro a lo largo de la frontera sur con México.

“Trump dijo con frecuencia que México pagaría por un muro mientras buscaba la presidencia en 2016. Ahora, está presionando en privado al ejército de los Estados Unidos para financiar la construcción de su proyecto”, dijo el diario.

Because of the $700 & $716 Billion Dollars gotten to rebuild our Military, many jobs are created and our Military is again rich. Building a great Border Wall, with drugs (poison) and enemy combatants pouring into our Country, is all about National Defense. Build WALL through M!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2018