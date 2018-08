Trump reconoce que su hijo se reunió con rusos antes de la elección

Reuters.- El presidente estadounidense Donald Trump reconoció el domingo que su hijo se encontró con un grupo de rusos en 2016 en la Torre Trump para conseguir información sobre su opositora electoral Hillary Clinton, diciendo que era “totalmente legal” y que “se hace todo el tiempo en la política”.

El presidente, del partido Republicano, previamente había dicho que la reunión había sido para abordar el tema de las adopciones de niños rusos por parte de estadounidenses.

La publicación que hizo Trump en Twitter por la mañana fue su declaración más directa sobre el propósito del encuentro, aunque su hijo y otros han dicho que fue para buscar información dañina sobre la candidata demócrata.

En una publicación en Twitter, Trump también negó reportes de The Washington Post y CNN de que le preocupara que su hijo mayor Donald Trump Jr. pudiera estar en problemas legales debido al encuentro con los rusos, incluyendo un abogado con lazos con el Kremlin.

Reiteró que no sabía por adelantado del encuentro.

“Reportes de noticias falsas, una fabricación total, de que me preocupa el encuentro que tuvo mi hijo maravilloso, Donald, en la Torre Trump. Fue una reunión para conseguir información sobre una opositora, totalmente legal y que se hace todo el tiempo en la política – y no fue a ningún lado ¡Yo no sabía de ella!”, dijo Trump.

Las campañas políticas suelen realizar investigaciones de opositores pero no con representantes extranjeros de un país visto como un adversario. Funcionarios rusos estaban bajo sanciones de Estados Unidos en ese momento.

El fiscal especial Robert Mueller está examinando si miembros de la campaña de Trump coordinaron con Rusia para influir en la carrera por la Casa Blanca a su favor.

Una parte de la pesquisa se enfoca en un encuentro del 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York, entre Donald Jr., otros asesores de campaña y un grupo de rusos.

Mensajes de correo electrónico divulgados por el propio Donald Jr. mostraron que él deseaba mantener el encuentro porque supuestamente le estaban ofreciendo a la campaña de su padre informaciones potencialmente dañinas sobre Clinton.

Donald Jr. dijo luego que la reunión principalmente fue para cabildear contra la ley de sanciones Magnitsky de 2012, que condujo a que Moscú negara a los estadounidenses el derecho a adoptar huérfanos rusos.

Trump en reiteradas ocasiones negó que su campaña trabajara con Moscú, diciendo que no hubo colusión. Sin embargo, la semana pasada adoptó la táctica de sus abogados e insistió que “la colusión no es un delito”.

El domingo, uno de sus abogados dijo que si el presidente era citado a declarar por Mueller, sus abogados intentarían impedirlo ante los tribunales.