Trump se lanza contra Twitter: pide redes sociales ‘más justas’

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió la creación de compañías de redes sociales “más justas” en respuesta a la discriminación que, según dijo, ha enfrentado como republicano por parte de Twitter Inc.

Asimismo, se felicitó por la implicación en la controversia de los legisladores estadounidenses, que han convocado a los ejecutivos de numerosas firmas tecnológicas para que testifiquen en conexión con varios escándalos.

“No me extraña que el Congreso quiera implicarse. Deberían”, escribió en Twitter.

“The best thing ever to happen to Twitter is Donald Trump.” @MariaBartiromo So true, but they don’t treat me well as a Republican. Very discriminatory, hard for people to sign on. Constantly taking people off list. Big complaints from many people. Different names-over 100 M…..

…..But should be much higher than that if Twitter wasn’t playing their political games. No wonder Congress wants to get involved – and they should. Must be more, and fairer, companies to get out the WORD!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019