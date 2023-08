Trump tiene un reloj en la Quinta Avenida de NY por el que lleva años sin pagar

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) instaló hace años un reloj en la calle frente a la torre Trump de Nueva York, en la Quinta Avenida, que no registró y por el que nunca ha llegado a pagar un permiso, según una investigación del periódico The New York Times.

La ciudad, de hecho, no llegó a pedirle a la Organización Trump que pagara hasta 2015, después de que el Times le preguntara a las autoridades locales por el reloj para un artículo sobre mobiliario público.

Entonces, el ayuntamiento ordenó a la empresa que lo retirara, y los ingenieros de la Organización Trump solicitaron un permiso poco después que nunca llegó a resolverse.

El periódico estima que el precio de instalar un reloj en la calle de las características del de Trump es de unos 300 dólares al mes.

Una vez Trump se hizo con la Presidencia de Estados Unidos, a finales de 2016, las autoridades locales abandonaron el proceso del permiso del reloj por motivos de seguridad. Volvieron a solicitarlo en julio de este año, argumentando que la compañía nunca llegó a completar su solicitud.

Un portavoz de la Organización Trump le dijo al periódico que trabajarán con las autoridades para mantener el reloj frente a la torre, ya que es “un sello” del edificio. La empresa tiene hasta julio del año que viene para regularizar la situación.

Con información de EFE.

