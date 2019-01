Uber lanza servicio de camionetas en Monterrey; hasta 85% más barato que UberX

MONTERREY, N.L; La empresa de transporte Uber dio a conocer en Monterrey su nuevo sistema de camionetas, que llevará por nombre Uber Van, siendo la capital regiomontana la primera ciudad del país y del continente en donde prestará este servicio.

El sistema opera a través de la modalidad UberPool, sólo que en lugar de que el vehículo sea un automóvil sencillo ahora será una Van, cuyos recorridos se programarán través de un algoritmo que indica los flujos de tráfico, según el horario.

Este servicio llega a una ciudad donde el tema del transporte público es importante, debido a la cantidad de población y servicios que atienden.

“Los usuarios no van a esperar más de cinco minutos, para luego saber hacia donde deben a caminar para encontrar la camioneta. Vamos a llegar a no más de un km y se hace un check in con un código qr y empezamos el viaje al destino”, dijo Roberto Fernández del Castillo, director de nuevos productos de movilidad Uber América Latina.

Durante una prueba en las instalaciones del Parque Fundidora de esta ciudad, pudimos ver que las unidades cuentan con 12 asientos más el del conductor y del copiloto. En este video te mostramos algunos detalles del interior del vehículo:

Video: Mauricio Hernández

“Monterrey ha sido una ciudad que tiene muchos problemas por el tráfico. Hay muchos autos, y todos traen solo una o dos personas. Simplemente en la ciudad diariamente hay 2.1 millones de autos”, dijo Fernández.

El ejecutivo señaló que esta cuidad fue escogida por ser una de las economías más activas no solo del país sino de América Latina.

Fernández del Castillo dijo que en esta etapa estará ya disponible en esta ciudad con el plan de que llegue a otras ciudades.

“Está basado en la tecnología de Uber Pool, hace prácticamente lo mismo solo que a una escala más grande. Tiene el potencial de sustituir hasta 13 vehículos estén trasladándose en la misma dirección a la misma hora. El costo puede ser hasta 85% más económico que Uber X”.

Sobre este punto, el directivo señaló que el costo promedio con el que iniciará este servicio será de 20 pesos.

Según las cifras de la compañía que comenzó operaciones en México en 2013 ya está presente en 44 ciudades de 23 estados, con productos como uberPOOL, uberASSIST, uberX, uberXL, UberBlack, UberSUV y uberPET.

Hace unos meses la compañía lanzó en la ciudad de México *Uber, m.uber.com y Uber Lite, con las cuales espera llegar a más usuarios y a grupos vulnerables que no pueden tener acceso a ciertas tecnologías o dispositivos.

Foto: Mauricio Hernández

De igual manera en diciembre, Uber en conjunto con el Tec de Monterrey y la Universidad TECmilenio lanzó su plataforma denominada Pool Tec, en una etapa piloto donde el principal beneficio para los usuarios de la comunidad de estos planteles es que la tarifa iba de entre un 30 y 50% más baja que los servicios de Uber Pool y Uber X.

