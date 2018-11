Ya podrás pedir un Uber con una llamada telefónica y sin tener tarjeta

La compañía de transporte Uber lanzó nuevos productos con los que espera seguir teniendo a Mexico como el quinto país más importante para su negocio alrededor del mundo.

*Uber, m.uber.com y Uber Lite (que hace unos meses ya se lanzó) fueron las plataformas que la compañía anunció con las cuales espera llegar a más usuarios y a grupos vulnerables que no pueden tener acceso a ciertas tecnologías o dispositivos.

“Estos anuncios atienden a las barreras que tiene la gente para utilizar nuestra tecnología, razón por la cual mucha gente nos dice que quisiera utilizar Uber ya sea como opción de movilidad o de empleo pero por una u otra razón no pueden hacerlo”, dijo Federico Ranero, director general de Uber Mexico a Forbes México.

Según datos de la compañía en 80% de los teléfonos en México tienen una memoria muy baja y alrededor del 50% de ellos funcionan con tecnología 3G, lo que imposibilita que un sector importante de la población pueda acceder a sus servicios.

“Puntualmente lo que anunciamos hoy lo podemos categorizar en tres rubros importantes. El primero que busca eliminar barreras de tecnología con Uber Lite que funciona en el 99% de los teléfonos. De la misma manera estamos lanzando una versión web para poder pedir un Uber que es m.uber.com que se puede acceder desde un teléfono independientemente de cuál sea el explorador, en la computadora o en una iPad. Y el tercero es para esa gente que sabemos que no tiene un teléfono inteligente o que no sabe utilizarlo, estamos lanzando una opción para que puedas pedir un Uber a través de un llamado por teléfono con *Uber”, dijo Ranero.

Uber Cash, en Oxxo y Walmart

Otros de los lanzamientos que la empresa anunció fue referente a las opciones de pago. El directivo dijo que la empresa trabajó en un tema importante como es la no bancarización de un gran porcentaje de la población en México y que por no contar con una tarjeta de crédito no pueden acceder a sus servicios.

“Nos hemos dado cuenta que quienes no tienen acceso a tarjetas de crédito y suelen necesitar estos servicios o que están en niveles socioeconómicos más bajos que no están bancarizados como el 56% de la población, para ellos hemos lanzado la modalidad de pago en efectivo”, dijo Ranero.

Uno de ellos es el Uber Cash que es la posibilidad de poder depositar dinero en tu cuenta y obtener beneficios en cada depósito.

“Lo pueden hacer por terceros a través de las tarjetas de regalo que se puede adquirir con efectivo a través de tiendas Oxxo. También están las las alianzas que tenemos como la apertura de tarjetas Saldazo. Incluso también sabemos que esta evangelización y penetración no solo depende de nosotros y es por eso que nos estamos aliando con terceros con estas modalidades de pago como con Cashi en Walmart, que permitirá que a través de este monedero, puedan utilizar esta transaccionalidad dentro de Uber”, detalló.

Características de los nuevos productos de Uber

1) Uber Cash

Un nuevo método de pago desarrollado por Uber para pagar los viajes dentro de la aplicación, así como los pedidos realizados con Uber Eats. Uber Cash es una nueva “billetera electrónica” que le ayudará a los usuarios de Uber en México a planear mejor sus gastos, ya que permite a los usuarios hacer depósitos por anticipado y obtener diferentes descuentos dependiendo de la cantidad depositada.

Uber Cash tendrá un lanzamiento gradual para usuarios de Uber en todo México a partir de la primera semana de diciembre de 2018.

2) m.uber.com

A través del sitio web: m.uber.com, cualquier usuario en México podrá solicitar un viaje sin necesidad de descargar la aplicación de Uber. El sitio web, disponible en cualquier explorador web, funciona de forma similar a la aplicación de Uber y ofrece funciones de seguridad como contactos de confianza, centro de seguridad y llamada 911; además todos los usuarios deberán contar con una cuenta verificada.

3) *Uber

Marcando *UBER (*8237) desde un teléfono móvil, los usuarios de Uber en ciertas ciudades del país podrán solicitar un viaje a través de la plataforma de Uber. La información de nuevos usuarios será validada con las bases de datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de una verificación de identidad con la Clave Única de Registro de Población (CURP). De esta forma, la empresa prueba un nuevo método para brindar mayores elementos de seguridad a todas las partes involucradas en el uso de la aplicación a través de una llamada telefónica.

Por el momento este producto se encuentra en fase de prueba y sólo está disponible en Ciudad Juárez, Mexicali, Cuernavaca, Saltillo, Hermosillo y Culiacán.

4) Uber Lite

La versión más rápida, ligera y sencilla de Uber se encuentra ahora disponible en las 44 ciudades de México donde Uber opera. Uber Lite mantiene las principales herramientas de seguridad que se han lanzado en México hasta ahora, incluyendo: compartir mi viaje, marcar al 911 y soporte 24/7.

Uber Lite está disponible para dispositivos Android a través de Google Play Store.