Un mensaje podría dejar inservible tu Play Station 4

Usuarios han reportado en diferentes foros, principalmente en Reddit, que un fallo bloquea la consola Play Station 4 y obliga al usuario a restablecer la configuración de fábrica.

Por ejemplo, el usuario identificado como Hunstark sufrió este error mientras jugaba el título Rainbow Six: Siege.

“Hay una nueva falla que básicamente bloquea tu consola y te obliga a restablecerla de fábrica. Incluso eliminar el mensaje de la aplicación móvil no funciona. Me pasó durante Rainbow Six: Siege. Un jugador del otro equipo usó una cuenta ficticia para enviar el mensaje y estrelló a todo mi equipo. Todos hemos tenido que reiniciar la consola a las especificaciones de fábrica”, escribió el usuario en Reddit.

Otro usuario identificado como ThatPissedOffDude también escribió asegurando que también sufrió esa falla.

“Esto me acaba de pasar durante la Rocket League. Recibí un mensaje y luego de un minuto, mi controlador dejó de funcionar y todo quedó en silencio. Ahora no puedo acceder al menú de inicio. Simplemente va a la pantalla ‘Informar del problema'”, escribió en Reddit.

En Twitter también han aparecido quejas por esta falla que bloquea las consolas de Sony. El usuario @BOXERADOYT pidió ayuda para solucionar el problema.

“Por favor, necesito que le des RT si no sabes cómo solucionar este problema @EpicGames @CM_Solapaine @PlayStation @PlayStationES @TheGrefgYT @ImAgus51 @Ampeterby7 @MrKeroro10 @MrGoorgo REPITO PORFAVOR RT ES URGENTE”, escribió en su cuenta de Twitter.

