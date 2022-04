¿Una persona se puede hacer millonaria invirtiendo?

¿Después de escuchar tanto sobre inversiones tienes ganas de hacerlo, pero tienes muchas dudas? En +Dinero de Forbes México entrevistamos a Gerardo Aparicio, director de cultura financiera de la Bolsa Mexicana de Valores, así que checa el video aquí:

Para leer las respuestas que nos dio a cada una de las dudas, echa un vistazo a la que más te interese:

+Dinero: Muchos creen que solo los ricos y los empresarios pueden invertir, ¿qué hay de cierto detrás de eso?

Gerardo Aparicio: Hace muchos años eso era real, antes de mediados de los 80 solamente los grandes capitales podían participar en bolsa, después hubo ciertas adecuaciones al marco normativo y, conforme fue avanzando el tiempo, se creó la posibilidad de democratizar este mercado.

Hoy en día las cuentas iniciales pueden comenzar a partir de los $1,000 pesos en cualquiera de las 35 casas de bolsa de los 49 bancos o los 600 fondos de inversión que existen en la actualidad. Hoy para tener una cuenta de inversión, se necesita una cantidad muy baja.

Lo anterior se ha conseguido gracias a las adecuaciones al marco normativo antes mencionadas y, sobre todo, a un gran esfuerzo por parte de los intermediarios para tratar de hacer que este mercado esté al alcance de todos.

+Dinero: Pongamos eso en números, ¿antes cuánto tiempo tomaba invertir y desde qué cantidad de dinero?

Gerardo Aparicio: Volviendo a la época de los 80, y no solamente en México sino prácticamente en todo el mundo, podrías ver rendimientos espectaculares, en el caso de 1987, cuando se dio el crack bursátil, los rendimientos que se generaban en las bolsas a nivel internacional podían rebasar los cientos por ciento, pero también hay que denotar algo muy importante, las tasas de inflación en aquel momento eran más o menos similares.

Hoy en día, si revisas un poco la tasa de inflación en México y en otras partes del mundo, son tasas de inflación que tienen un dígito o son bajas y los rendimientos van muy alineados en términos promedio a esos porcentajes de inflación. Yo te podría decir que sí, los niveles de rendimiento en aquel entonces eran muy altos, pero también los niveles de riesgo que se podían llegar a vivir.

Hoy en día tienes rendimientos menores, pero también los riesgos se han venido acotando de manera significativa.

Si yo tuviera la oportunidad de elegir uno u otro, conociendo mi perfil conservador, prefiero tasas de inflación bajas con rendimientos muy cercanos a ella y que obviamente pueda dormir tranquilo.

+Dinero: ¿Una persona se puede hacer millonaria invirtiendo? Es importante saber esto, dado que hay muchos fraudes en internet

Gerardo Aparicio: Sí, coincido contigo, creo que hay una cantidad importante de noticias falsas, bien lo decías fraudes, en los cuales creo que alguien que conoce un poquito de mercados se puede percatar de inmediato que no es algo legal y que no es algo formal.

Esto de que existen inversionistas que se hacen ricos de la noche a la mañana es falso, no hay caminos cortos, no hay atajos y se requiere de toda una disciplina como inversionista al paso del tiempo para verdaderamente ir conformando un patrimonio tiempo después.

La inversión puede generar a la persona cierto “dolor” y, ¿por qué genera dolor? Porque estas renunciando a un consumo el día de hoy por un bien mayor mañana y muchas veces esa parte de inmaterialidad puede costar un poco de trabajo.

Para lograr que esto se lleve a cabo necesitas realizar frecuentemente actos nuevos, actos buenos que vayan en beneficio de tu persona; un acto bueno frecuentemente repetido es una virtud, por lo cual yo podría decir la virtud no es algo que se pueda ir a la tienda comprar o que se pueda conseguir en 24 horas, sino que es algo que se tiene que ir forjando con el tiempo.

Lo mismo sería el caso de la inversión, en el caso de las inversiones es muy motivante ir viendo cómo se va acrecentando ese patrimonio, pero, sin duda tendrá que pasar un periodo de tiempo amplio para ver eso.

Quizá tendrás mucho dinero, o no, pero lo que sí tendrás es una gran satisfacción al haber llevado a cabo una inversión con esta disciplina y esta metodología en la cual puedes incluir a tu círculo cercano; yo podría enseñarle de inversión a mis hijos pero he aprendido –y estas canas me lo pueden decir– que el ejemplo “arrastra”.

+Dinero: ¿Cuánto debes ahorrar para invertir en tus marcas favoritas?

Gerardo Aparicio: Hay una gran diversidad de instrumentos financieros que puedes adquirir tanto en el mercado local, como en el mercado global.

En el caso del mercado local, que podría ser el inicio de toda esta actividad de inversión, podrías tener un instrumento gubernamental como los Cetes; creo que todos conocemos estos Certificados de la Tesorería de la Federación que es el instrumento de menor riesgo que existe en nuestro país, con eso no estoy diciendo ‘riesgo cero’, pero sin duda te puede llegar a garantizar cierta tranquilidad.

Después de eso, yo procuraría ir diversificando mi dinero y destinaría una parte de ese recurso hacia acciones del mercado local, todas ellas tienen precios diferentes, pero, el promedio, debe rondar entre los 30, 35 pesos por título.

Tiempo después, ya que has venido adquiriendo una determinada experiencia y ya que estás en una “emoción” también de ir generando esa parte de los rendimientos conforme va pasando el tiempo, podrías llegar al mercado global.

Aquí hablamos de empresas icono en el mercado como Tesla, Google, Nissan, la Juventus, Manchester no lo sé, o sea ahí tienes una gama de miles de instrumentos, que puedes adquirir.

El promedio ahí sí puede ser un poco más grande porque podrías tener títulos que te podrían costar 400 o 500 pesos, en promedio, cada uno; pero también títulos que pueden rebasar los 100 mil pesos.

La gama de instrumentos es amplia, pero hay algo que debemos resolver primero y es para qué estás invirtiendo, de acuerdo a la respuesta, deberás decidir dónde invertir, quizá no necesariamente tendrás que llegar al mercado global. Todo está en función de tu horizonte de inversión.

+Dinero: ¿Cuánto dinero debo de tener para invertir en Google, por ejemplo?

Gerardo Aparicio: Todos los días se mueven las acciones y estas cotizaciones son globales, pero yo creo que la de Google debe andar en los 20 o 25 mil pesos cada título.

Ahora bien, en el mercado global puedes encontrar canastas ya hechas, ¿a qué me refiero? A fondos cotizados en bolsa, su nombre técnico son los famosos ETFs los Exchange Traded Funds, donde esa máxima de la diversificación está incluida.

Creo que todos hemos ido a un supermercado y paseado por los diferentes pasillos para ir metiendo a nuestro carrito nuestros diferentes productos, pero también hemos visto que ya existen despensas hechas.

Aquí es lo mismo, podemos ir al mercado bursátil e ir haciendo una estrategia de selección de cada uno de los instrumentos que queremos o comprar las despensas o las canastas de valor hechas que serían justamente estos ETFs.

Hay ETFs de todos tipos, puedes tener una canasta de unos de los mercados tecnológicos más importante del mundo que es el Nasdaq, por ejemplo, a través de un ETF que seguramente estos ya rebasan los cientos de miles de pesos para un solo título.

La idea que quiero dejar es que en el mercado bursátil, en la bolsa, habrá el activo financiero que satisfaga plenamente esos objetivos de generar un patrimonio en el tiempo.

+Dinero: ¿Puedo perder todo mi dinero si invierto en la bolsa?

Gerardo Aparicio: Muy buena pregunta, porque fíjate desde el punto de vista de la psicología del ser humano, cuando lo primero que notas es que alguien te cuenta una historia no grata de cómo le fue en la feria, de inmediato te ahuyenta. NO importa tanto lo que vaya a ganar, sino que no vaya a perder y entonces mejor no participo.

Esta parte de ganar y perder es una situación de costo beneficio, hay una variable común a todo instrumento, toda inversión tiene un determinado nivel de riesgo; son variables que se mueven directamente proporcionales.

Las condiciones del mercado, por ejemplo el Covid-19, una guerra o un terremoto pueden provocar un impacto en los mercados bursátiles a nivel global. Todos los mercados bursátiles están sistematizados, o sea lo que pasa en Timbuctú le va a impactar sistemáticamente a otros mercados.

Ahora, el activo que compre ayer en 100 pesos hoy se cotiza en el mercado en 80 pesos, ¿ya perdiste 20 pesos? No porque aquí lo tengo, mientras yo no decida vender ese instrumento a como se esté cotizando en el mercado en ese momento, no he perdido nada nada. Hay una minusválida del valor, pero yo no lo quiero vender porque mi objetivo y horizonte de inversión es para los próximos 10 años.

Cuando le das ese aire o cuando das la posibilidad de que la inversión pueda plantearse en un largo plazo, prácticamente estarías blindado, tendrías mucha seguridad.

¿En qué fundamento eso tesis? Simple, si tú observas una lista de los diferentes indicadores bursátiles a nivel mundial, no hay uno solo que en su momento de la creación hoy en día esté por abajo, no hay ninguno, todos muestran un crecimiento, en algunos casos, un crecimiento espectacular en el tiempo.

¿Puedes tener pérdidas? Contestando contundentemente tu pregunta; sí, aunque para ello tendrían que suceder muchas cosas y son límites de pérdidas muy controlados

+Dinero: ¿Cuál es el rol de la paciencia en las inversiones?

Gerardo Aparicio: No me quiero sentir como el profe regañón, pero sin duda hace un momento hablábamos de valores humanos, de virtudes y la paciencia es uno de ellos; yo creo que al final funciona en todos los sentidos, funciona no solamente en los mercados bursátiles, sino en nuestra vida cotidiana. La impaciencia puede provocar la toma de decisiones viscerales, más emocionales de lo normal y eso nos podría dejar una insatisfacción muy importante.

Entonces es una invitación a todos como padre de familia que soy y como una persona que les desea lo mejor a todos, traten de vivir estos valores, poco a poco velos fortaleciendo en tu persona y te puedo garantizar –lo he visto con miles de personas– que ser persona virtuosa que posee valores humanos paga y paga muy bien.

Cuando yo decía que no hay atajos, es porque bien lo decías una persona impaciente está destinado a no satisfacerse claramente con lo que en el tiempo va creando, que puede ser mucho.

La recomendación es: establece tus objetivos, tus tiempos, a tus posibilidades, yo creo que si te ciñes a tu plan los frutos serán muchos. Espero de todo corazón que este consejo pueda ser algo que cambie sus vidas.

+Dinero: Si quiero empezar a invertir, ¿a quién me acerco y de quién debo alejarme?

Gerardo Aparicio: Sí, primero ¿de quién alejarte? De aquellos que te ofrecen una inversión a unas tasas de interés espectaculares, una tasa de interés espectacular es todo aquello que vaya arriba del 20%. Aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas.

Igual de esquemas raros, como en el sentido de consíguete un grupo de amigos que aporten cada uno de ellos cierta cantidad de dinero. Esquemas que te recuerdan a una flor, pues al final son esquemas piramidales que no dejan de ser fraudulentos.

¿Cómo cerciorarme de que todo está en orden?

Tenemos instituciones formales dentro del sistema financiero mexicano muy, muy bien dotadas. Yo lo decía, 35 casas de bolsa, 49 bancos, fondos de inversión mexicanos, créame, tenemos una autoridad en México que nos puede dar la cara en una situación crítica que se pueda presentar con nuestro proveedor.

Hoy hay intermediarios que por internet dicen estar del otro lado del mundo, creo que el hecho de poder invertir en un intermediario mexicano ya te genera de entrada mucha confianza.

Es importante buscar el servido que te acomode y que te guste, revisa la plataforma electrónica, las características arquitectónicas que pudiera llegar a tener la sucursal, el trato personal que te puede dar alguien. Sí puedo decir “confía en tu instinto”, siempre he pensado que a veces eso que no está tan oficial, tan legal, se percibe, y, si hay una duda, tienes muchos proveedores formales con los cuales puedes hacer una inversión en nuestro país con toda seguridad.

