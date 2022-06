Vacunas Covid-19 para menores de cinco años: lo que los padres deben saber

Visto que la vacuna Covid-19 de Pfizer está disponible para niños de cinco a 11 años en el Reino Unido en abril de 2022, en tanto mayores de 12 años ya eran elegibles desde 2021 y ante la llegada de la partícula a nuestro país, son muchas las dudas que padres sin dudas querrán evacuar.

Si tienes un hijo menor de cinco años, quizás te preguntes, ¿cuándo podrá vacunarse contra el Covid-19? Los niños menores de cinco años representan el único grupo de edad que aún no ha aprobado el uso de una vacuna. Podría haber una serie de razones para esto, incluido el hecho de que los niños no tienden a verse tan gravemente afectados si contraen Covid-19, por lo que posiblemente se haya priorizado a otros grupos.

Pero tanto Pfizer como Moderna han estado probando sus vacunas contra el Covid-19 en este grupo de edad y, según estos resultados, es posible que haya una o más vacunas contra el Covid-19 aprobadas para niños pequeños en los próximos meses.

En este sentido, Pfizer/BioNTech ha estado probando su vacuna en niños de seis meses a cinco años. Los niños de este grupo de edad reciben tres dosis de tres microgramos cada una. A modo de comparación, el programa de vacunas aprobado para niños de cinco a 11 años consta de dos dosis de diez microgramos cada una, mientras que los niños mayores y los adultos reciben 30 microgramos por dosis de la vacuna de Pfizer.

En mayo de 2022, Pfizer publicó los resultados basados ​​en la administración de tres dosis a 1678 niños pequeños. Informaron que la vacuna fue bien tolerada en este grupo de edad, con un perfil de seguridad similar al del placebo.

El régimen de tres dosis se introdujo después de que los estudios iniciales sobre el régimen de dos dosis mostraran que la respuesta inmunitaria no era lo suficientemente fuerte. La respuesta inmunitaria es una medida separada, aunque relacionada, de la eficacia. Puede medirse determinando la concentración de anticuerpos que neutralizan la infección, o mediante la respuesta inmunitaria celular, incluida la cantidad de células inmunitarias llamadas células T. Pfizer ha informado que tres dosis generaron una fuerte respuesta inmune.

Sus resultados indicaron que la vacuna tenía una eficacia del 80%, lo que significa que los niños que fueron vacunados tenían un 80 % menos de riesgo de desarrollar Covid-19 en comparación con el grupo de placebo. Los datos se recopilaron durante un tiempo en que omicron era la principal variante circulante.

Si bien estos resultados son alentadores, es importante tener en cuenta que están en forma de comunicado de prensa de Pfizer con detalles limitados y aún no se han publicado en un artículo de revista revisado por pares.

Moderna probó su vacuna en un grupo de edad similar como parte del estudio KidCOVE, que incluyó a aproximadamente 2500 niños de seis meses a dos años y 4200 niños de dos a seis años. El régimen constaba de dos dosis de 25 microgramos cada una, una cuarta parte de la dosis administrada a los adultos.

En marzo de 2022, también en un comunicado de prensa, Moderna informó que dos dosis pudieron inducir anticuerpos neutralizantes sin ningún evento adverso grave. La eficacia de la vacuna para prevenir la Covid-19 en niños de seis meses a dos años fue del 43.7% y del 37.5% en el grupo de dos a seis años.

Según Moderna, la eficacia no se pudo medir con respecto a la enfermedad grave, la hospitalización o la muerte, ya que ninguno de estos eventos ocurrió en el estudio. El comunicado de prensa de Pfizer no menciona si su ensayo midió o no estos resultados.

Según los informes, Moderna ha solicitado a los organismos reguladores pertinentes de los EU y la UE la autorización de emergencia de su vacuna para este grupo de edad. De manera similar, se esperaba que Pfizer solicitara una autorización de emergencia en los EU luego de la publicación de sus resultados.

En general, se ha descubierto que Covid-19 es más leve en niños en comparación con adultos, con una mortalidad significativamente menor.

En un estudio de 203 niños de seis días a 18 años, que se infectaron antes de que la vacunación estuviera disponible para cualquier grupo de edad, el 54.7% estaban asintomáticos. Se encontró que la enfermedad sintomática era más probable en bebés menores de un año. Si bien la mayoría de los casos fueron leves, de los 92 niños que desarrollaron síntomas en este estudio, el 26 % fue hospitalizado.

Vacunas Covid-19 para menores de cinco años: lo que los padres deben saber

Otro estudio encontró que 401 de 419 niños con Covid-19 tenían síntomas leves o ningún síntoma.

Sin embargo, los niños con Covid-19 pueden presentar ocasionalmente una enfermedad grave hasta seis u ocho semanas después, la rara complicación conocida como “síndrome inflamatorio multisistémico”. Las causas no se comprenden completamente, aunque puede estar relacionado con niveles alterados de marcadores inflamatorios. La afección se asocia con miocarditis (inflacióninflamación del músculo cardíaco), vasculopatía (enfermedad de los vasos sanguíneos) y también puede estar relacionado con la hepatitis (inflamación del hígado).

Además, algunos niños que contraen Covid-19 continuarán experimentando síntomas después de que haya pasado la infección, lo que se conoce como Covid prolongado. Los estudios sobre la frecuencia con la que esto ocurre han informado resultados mixtos.

En el Reino Unido, las tasas de vacunación contra el virus son bastante bajas en el grupo de edad de cinco a 12 años. Los datos de Inglaterra muestran una aceptación reciente justo por encima del 8%, lo que sugiere que hay renuencia a vacunar a los niños. Es importante que entendamos y abordemos la fuente de esta renuencia. Las posibles razones pueden incluir preocupaciones sobre la vacuna o la percepción de que los niños no se ven gravemente afectados por la enfermedad.

Si bien en su mayor parte esto último es cierto, sabemos que algunos niños se ven afectados más gravemente. Por lo tanto, existe una base para vacunar a los niños incluso desde los seis meses para reducir los riesgos de infección.

Aunque no se informaron eventos adversos graves en los ensayos de Pfizer o Moderna, hemos visto incidentes graves como miocarditis informados en ocasiones en grupos de mayor edad. Por lo tanto, es posible que a medida que se vacunen más niños pequeños, veamos casos raros de efectos secundarios graves.

Dicho esto, las vacunas de ARNm tienen un buen perfil de seguridad. El hecho de que pueda haber un bajo riesgo de eventos adversos por la vacuna no debería disuadir a los padres de vacunarse en comparación con los riesgos de enfermedad, hospitalización y complicaciones como el síndrome inflamatorio multisistémico debido al virus en sí.

Un estudio danés encontró que la incidencia del síndrome inflamatorio multisistémico en niños no vacunados es de uno en 3400, en comparación con uno en 9900 en niños vacunados.

La vacunación de los niños más pequeños también podría limitar la propagación comunitaria de la Covid-19, aunque se ha debatido hasta qué punto los niños contribuyen a la transmisión del virus.

Antes de que podamos comenzar a vacunar a los niños más pequeños, tendremos que esperar a que los datos revisados ​​por pares confirmen la seguridad y la eficacia, y la aprobación de los organismos reguladores pertinentes. Pero podemos ver esto bastante pronto.

Con información de Reuters.

