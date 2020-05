Viaja desde el interior de tu casa con ayuda de la tecnología virtual

Si eres un apasionado de los viajes, pero por motivos económicos o diversas situaciones no puedes viajar todo lo quisieras, no te preocupes porque es algo que puedes hacer desde la comodidad de tu hogar. En pleno siglo XXI, la tecnología avanza a pasos agigantados y es posible conocer casi cualquier lugar del mundo en tres dimensiones a través de un tour virtual por todos los sitios que quieras.

¿No sabes por dónde empezar y no sabes qué lugar visitar? No te preocupes porque en internet puedes encontrar un sinfín. Te explicamos algunas de las mejores localizaciones como monumentos, ciudades, obras de arte.

Edad Antigua

Si te gusta lo clásico y las construcciones de piedra, son muchas las cosas que puedes visitar virtualmente como el Acueducto de Segovia de España, el Templo de Luxor de Egipto, las excavaciones de Pompeya, en Italia, el Coliseo de Roma o Petra (Jordania). Con poner en cualquier buscador alguna de estas localizaciones, encontrarás links en los que hay visitas para descubrirlos.

Diversión

Las Vegas, conocida por ser la cuna del casino, también es uno de los lugares atractivos al que puedes viajar a través de Internet y disfrutar con sus espectaculares luces de neón. Aunque también puedes hacer una visita virtual a numerosos parques de atracciones como Disneyland París o Six Flags, en México; incluso puedes viajar, desde la comodidad de tu hogar, al parque de atracciones de Coney Island, uno de los más aparecidos en el cine.

Cruceros

¿Alguna vez te has planteado estar en un crucero, pero al final, no lo has hecho realidad? No te preocupes porque la compañía italiana MSC, a través de su web, ahora, permite a todos los que nunca han viajado en un impresionante naviero, hacer un tour virtual a través de los diferentes camarotes, puentes y servicios que ofrece el buque Fantasía, que es uno de los mejores y más grandes barcos de crucero.

Prehistoria

Si, por otra parte, eres un amante de la Prehistoria, algunos de los mejores lugares que puedes visitar a través de Internet son Castro de Viladonga, en Lugo; el círculo megalítico de Stonehenge (en Inglaterra); las pinturas rupestres de las cuevas de Cantabria; la Cueva de Covaciella, en Asturias y también las pinturas rupestres de la cueva de Lascaux, en Francia.

Edad Moderna

Son muchos los lugares pertenecientes a la Edad Moderna que también puedes descubrir (si nunca has estado) gracias a Internet y, entre ellos, destacan la Capilla Sixtina, el Palacio de Versalles, El Escorial de Madrid o la Basílica de San Pedro del Vaticano, entre otros. Son lugares en los que, normalmente, hay un sinfín de turistas pero que, gracias a Internet, vas a poder visitar de la forma más tranquila, sin bullicios ni tener que esperar colas.

Viajar desde tu sillón o sofá es posible, tan solo tienes que conectarte a tu computadora o dispositivo y empezar a disfrutar de todos los mágicos e importantes lugares en los que siempre has querido estar, pero por alguna razón no has podido visitar… hasta ahora.

