Volaris duplicaría sus vuelos de Perú a México entre finales de 2022 e inicios de 2023

La vigorosidad del sector aerocomercial latinoamericano ha mejorado en lo que va de 2022. A fines de mayo, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) dio algunos datos que confirman esa tendencia.

El gremio señaló que, este año, el transporte aéreo de la región cerraría con un 80% de recuperación de sus niveles prepandemia y que este indicador llegaría a 95% en 2023. Aunque aún desafiante, el mejor contexto ha hecho que las empresas del rubro realicen importantes apuestas. En el Perú, una de ellas fue la ultra low cost Volaris.

En junio, la firma mexicana empezará a operar tres nuevos vuelos directos desde Lima: Ciudad de México (2 de junio), Cancún (2 de junio) y San José (3 de junio). La empresa, que empezó a vender boletos desde 99 dólares para estos destinos en marzo, estima que, solo en el primer mes de operaciones, lograría su meta de 85% de ocupación para esas ciudades.

“La respuesta en la primera semana de ventas fue extraordinaria. Prácticamente duplicamos el nivel de venta que tuvimos en Lima en las primeras dos semanas”, resalta Omar Carrera, director de desarrollo de mercados de Volaris, en conversación con Forbes.

LA APUESTA PERUANA

De acuerdo con Carrera, el mercado peruano tiene diversas condiciones que facilitaron el inicio de operaciones de la ultra low cost. Para empezar, afirma, cerca del 45% de los ciudadanos pertenecen a la clase media. Justamente, ese es el principal público al que busca captar Volaris en América Latina.

El ejecutivo también resalta que hay un tráfico importante entre México y Perú. Pero no solo de viajes de placer, sino también familiares. “Hay 25.000 peruanos viviendo en México”, menciona. En este escenario, Carrera hace una proyección adicional. Asegura que podrían duplicar la cantidad de frecuencias entre Perú y México entre fines de 2022 y principios 2023.

“Vimos una oportunidad para entrar al mercado. Nuestro modelo de negocio es tener los costos más bajos. Podemos incentivar la demanda”, asegura.

La ruta que seguirá la operación peruana se parece a la colombiana. El año pasado, Volaris dio sus primeros pasos en el país sudamericano con vuelos directos de Bogotá a Ciudad de México y a Cancún. “Iniciamos con tres frecuencias para Ciudad de México y cuatro en el caso de Cancún. A partir de abril [de este año], empezamos a operar de forma diaria”, afirma. Carrera asegura que en este mercado ya se alcanzó el 85% de ocupación promedio de sus vuelos. El 20 de junio, la empresa iniciará la ruta de Bogotá a San José.

EN FASE DE CRECIMIENTO

Carrera proyecta que, a nivel global, la empresa estará operando alrededor de 120 aviones al cierre de 2022. Eso representaría un incremento de 20 aeronaves respecto al año pasado, destaca el ejecutivo.

“Estamos viendo dónde y cómo vamos a crecer. Nuestros niveles de crecimiento prácticamente ya excedieron a los de 2019. Ya dejamos atrás la recuperación”, dice el representante de Volaris.

El avispero de las low cost está bastante agitado en Sudamérica. Recientemente, se anunció la formación del Grupo Abra, un holding que controlaría las operaciones de Viva Air, Gol y Avianca. Además, la low cost JetSmart inició sus operaciones domésticas en Perú y anunció el lanzamiento de un vuelo directo entre Buenos Aires y Lima.

La competencia no es algo que preocupe a Volaris. “La competencia nos invita a ser mejores. Nos obliga a mejorar y ser más innovadores. Todo en favor de nuestros clientes. No nos preocupa la competencia. La respetamos y le damos la bienvenida”, dice Carrera. ¿Aumentarán los destinos conectados con la capital peruana? “[Tenemos] una lista de 200 rutas potenciales (a nivel global). Entre esas rutas, hay cosas adicionales [para Lima]. No puedo adelantar mucho”.

Por ahora, el foco de Volaris pasa por aumentar la capacidad de transporte en los mercados donde opera. La empresa ve oportunidades no solo en interconectar más a América Latina, sino en fortalecer los vuelos entre la región y Estados Unidos.

