Entre magia y ficción: esta editorial busca reivindicar la voz femenina

“El canon del sobrenatural y del fantástico tiene, como todo, puros protagonistas hombres y nosotros nos hemos formado con voces de varones. Entonces hay que hacer una tarea de rescate bien interesante para desempolvar libros de los que nunca hayamos escuchado antes”, afirma Wendolín Perla, fundadora de Perla Ediciones, en entrevista para Forbes México.

Desde su inicio en el siglo XV, la literatura fue un terreno producido y destinado para hombres, solo falta recordar a las autoras como Amantine Dupin, Mary Ann Evans y Jane Austen, quienes tuvieron que adoptar pseudónimos masculinos para publicar sus obras en los siglos pasados, e incluso la contemporánea J. K. Rowling, autora de la saga Harry Potter mundialmente galardonada y parte de la cultura inglesa, tuvo que prescindir de su nombre por el sexismo editorial que aún en este siglo se sufre.

Ante esto, con el propósito de reivindicar la voz de las mujeres y traducir libros clásicos de la literatura universal, la emprendedora mexicana fundó su editorial independiente en agosto de 2021, priorizando géneros como la fantasía, mitología, horror y ciencia ficción.

“En Perla Ediciones nos interesan las historias poderosas con atmósferas irresistibles, personajes entrañables y narrativas que tiendan puentes entre lectores alrededor del mundo. Nos apasionan la mitología, el folclor, la historia oral, las leyendas, los cuentos de hadas, los clásicos contemporáneos más divertidos y originales, la literatura fantástica y el horror sobrenatural más allá del canon, la reivindicación de la voz femenina, las tierras remotas y todo cuanto derribe prejuicios y haga volar la imaginación”, indica la editora.

Perla descubrió su pasión al leer la edición en inglés del libro escrito por Lord Dunsany en 1924 y titulado La hija del rey del país de los elfos, por lo que de inmediato supo que debía traducirlo al español para que la historia llegará a más personas.

Luego de renunciar a Random House, una de las principales editoras en lengua inglesa del mundo, Perla comenzó a enfocarse en la traducción y publicación de este libro y otros más. Sin embargo, enfrentó su primer reto: la falta de financiamiento.

“Lo primero que se me ocurrió fue hablarles a amigos para pedirles dinero prestado”, asegura.

A más de un año del lanzamiento de Perla Ediciones se han traducido y publicado 12 libros, de los cuales se puede conseguir su versión física en su tienda en línea, Amazon y en las librerías del país. Además de ofrecer los títulos como e-books en todas las plataformas digitales.

En cuanto a sus traducciones favoritas destacan dos de las obras de la mitóloga Edith Hamilton, así como La condesa sangrienta, de Valentine Penrose, y Princesa Fátima, mujer guerrera, de Melanie Magidow, quien ofrece la única épica árabe con nombre femenino.

Para este 2022, Perla Ediciones publicará seis libros escritos por mujeres: “Nosotros no publicaríamos un libro solo porque fue escrito por una mujer, ni dejaríamos de publicar uno porque lo escribió un hombre. Lo más importante es que los libros tengan la calidad que nuestros lectores esperan”, explica Wendolín Perla.

En cuanto a la producción de libros, precisó que con los primeros cinco títulos publicados se distribuyó un tiraje de 2,000 ejemplares; para los próximos cuatro libros el tiraje fue de 1,000 piezas y posteriormente se reimprimieron 500 ejemplares de cada título.

“El mercado de libros es muy particular: esto no quiere decir que este es el total de lo que se ha vendido, porque hay muchos libros colocados en muchas librerías que aún no devuelven. Se han ido muchos libros de exportación. Te puedo decir cuánto hemos tirado pero no cuánto hemos vendido, porque en la industria editorial se sabe al cabo de varios años”, explicó.

Si bien la venta de libros de esta editorial es posible a través de diferentes canales, la emprendedora reiteró que la preventa es una buena alternativa para capitalizar.

“Es la única instancia en que si la gente hace un pedido en preventa nosotros cobramos ese dinero de inmediato y con eso nosotros podemos capitalizar e ir cubriendo deuda a diferencia de lo que se vende en cualquier librería o cualquier distribuidor porque los pagos tardan meses y a veces años en llegar, con descuentos altísimos”, refiere.

Sin embargo, a causa de la pandemia que migró casi todos los espacios físicos a digital, la editorial actualmente vende sus títulos en el gigante del ecommerce, Amazon, representando este canal un aproximado del 30% de sus ventas totales.

“Hoy en día Amazon debe representar el 30% de la venta de libros y es un canal imprescindible y apenas entramos: tenemos apenas semanas. Y sí di mi brazo a torcer, pero de lo que se trata es de que la gente encuentre sus libros y encuentre Perla Ediciones porque somos un proyecto con mucho amor y con gente supertalentosa”, expresa.

Actualmente Perla Ediciones tiene presencia en Argentina, Chile y Colombia y está conformado por 21 personas entre ilustradores, traductores, equipo comercial, editores, entre otros.

“Gracias a las redes sociales y al encierro muchas personas entre un clic y otro descubrieron algún libro nuestro y la respuesta es genial porque la gente nunca se queda solo con un libro, siempre vuelven por más”, menciona.

Si bien, la mexicana admite que el trabajo de posicionar una editorial desde cero ha sido extenuante, se siente orgullosa de lo que Perla Ediciones ha logrado hasta el momento.

“Desde la edición independiente lo que hay que hacer es trabajar un montón para que los libros no se mueran y sigan moviéndose. Con las editoriales, el reto siempre es sobrevivir y yo no tengo duda de que Perla Ediciones va a sobrevivir”, dice la editora.

