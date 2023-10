X, antes Twitter, de Elon Musk es un agujero negro cada vez con menos valor

X todavía vale algo, pero no para las personas que lo dirigen. La CEO de X, Linda Yaccarino, presentará sus planes para la red social anteriormente conocida como Twitter a los banqueros que poseen casi 13 mil millones de dólares de su deuda, informó The Financial Times. Sobre las conversaciones se cierne la probabilidad de que el valor de X sea sustancialmente menor que incluso esa cifra.

La reunión de esta semana con siete bancos liderados por Morgan Stanley que apoyaron la adquisición de la plataforma por 44,000 millones de dólares por parte de Elon Musk culmina unos primeros cuatro meses tumultuosos para Yaccarino, una exejecutiva de publicidad de NBCUniversal, propiedad de Comcast. Eso incluye una entrevista polémica la semana pasada en la que parecía sorprendida por la ambición anunciada de Musk de cobrar a los usuarios de X una tarifa mensual para combatir los bots.

A pesar de los grandes pronunciamientos de Musk sobre impulsar las suscripciones, X históricamente ha dependido de la publicidad, que contribuía con más del 90% de los ingresos cuando era una empresa pública. Pero ese negocio está aumentando y las políticas cambiantes de la plataforma podrían amenazar más acuerdos de marca. En julio, Musk publicó que el flujo de caja era negativo debido a una caída del 50% en las ventas de publicidad.

La aparente desconexión estratégica entre el director ejecutivo de la compañía, centrado en la publicidad, y su propietario, ávido de suscripciones, se produce cuando las valoraciones están cayendo. ByteDance, matriz de TikTok, fue valorada recientemente en 224 mil millones de dólares, aproximadamente una cuarta parte menos que hace un año, de acuerdo con Information. El valor de mercado de la desaparecida aplicación de mensajería Snap se ha desplomado más de un 10% durante el año pasado.

Si lo sumamos todo, X no sólo vale menos de lo que Musk pagó por él, sino probablemente menos que su deuda. Supongamos que los ingresos de la empresa el año pasado fueron de 4,700 millones de dólares, según los resultados anteriores a su privatización. Si la publicidad se ha reducido a la mitad, las ventas de este año deberían ser de poco más de 2,500 millones de dólares. Si ponemos eso en el mismo múltiplo de valor empresarial-ventas que Snap, que se ha reducido a apenas 3 veces, X vale alrededor de 8 mil millones de dólares.

Hasta ahora, la compañía está cubriendo sus cuantiosos pagos de intereses de 300 millones de dólares por trimestre, y Yaccarino prevé días rentables por delante. Pero entre los cambios improvisados ​​de producto de Musk y la necesidad de atraer a los anunciantes, su tarea es desalentadora. Si las cosas se deterioran aún más, los banqueros de la compañía, que ya sufren miles de millones en pérdidas en el papel, enfrentan la perspectiva de recuperar las claves de una plataforma disminuida que vale menos que incluso sus derechos sobre ella. Como un agujero negro financiero, X amenaza con consumir la mayor parte del valor que alguna vez tuvo.

Linda Yaccarino, directora ejecutiva de X, propiedad de Elon Musk, planea reunirse con banqueros para exponer sus planes para impulsar el crecimiento en la plataforma de redes sociales, informó The Financial Times el 28 de septiembre.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Yaccarino se reunirá con un grupo de siete bancos, liderados por Morgan Stanley, que proporcionaron 12,500 millones de dólares en financiación de deuda para financiar la adquisición de X, entonces conocido como Twitter, por parte de Musk, por 44,000 millones de dólares, en 2022.

Con información de Reuters.

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias