Xóchitl se registra como precandidata del PAN a la Presidencia; ‘vamos a arrasar’, dice

Xóchitl Gálvez se registró en el PAN como la única precandidata a la Presidencia del país de cara al inicio de las precampañas para este cargo el próximo 20 de noviembre.

“Me queda claro que lo que viene es una tarea ardua, pero tengan la certeza que lo vamos a lograr juntos, que vamos a cambiar este país, (…) Vamos a alcanzar a la candidata oficial y vamos a arrasar”, dijo la aún senadora por el PAN.

En un evento realizado en las instalaciones del partido, Xóchitl Gálvez agradeció al PAN que le haya abierto las puertas para participar por la candidatura presidencial para las elecciones de junio de 2024.

“Me siento honrada y contenta de ser la precandidata del PAN. Tengan la certeza que el PAN siempre me abrió la puerta; agradezco que el entonces presidente Vicente Fox me invitara al gabinete presidencial. (Agradezco) esta disposición de abrir su candidatura a ciudadanos como una servidora, que no tenemos partido, pero no quiere decir que no tengamos los compromisos de los partidos. Por supuesto que en mi agenda personal está la agenda del PAN”, mencionó.

Gálvez también aprovechó para criticar la próxima incorporación de Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la campaña de Claudia Sheinbaum, pues señaló que Morena se llevó a un “tiktoker” para que levantara la campaña.

Lee también: AMLO acepta renuncia de Arturo Zaldívar; sustituto debe ser ‘leal al proyecto’

“Faltan siete meses (para las elecciones) y en esos siete meses vamos a salir a conquistar corazones, porque ellos (Morena) lo único que tienen son millones de pesos mal habidos, producto de la corrupción, pero lo que tenemos son millones de corazones; tengan la certeza que esa es la diferencia. Ellos tiene una candidata que no emociona y por eso tuvieron que traer un tiktoker de la Corte, porque le hace falta que le levante la campaña en TikTok”, mencionó.

Durante el evento, Xóchitl Gálvez adelantó que en su equipo de precampaña estará la senadora Alejandra Reynoso y la diputada Margarita Zavala.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado