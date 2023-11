PAN cierra filas con Santiago Taboada para la CDMX: Lía Limón y Kenia López declinan

La alcaldesa con licencia Lía Limón y la senadora Kenia López declinaron este sábado a favor de su compañero Santiago Taboada en la carrera interna del PAN para encabezar el Frente Amplio por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Los anuncios a favor del alcalde de Benito Juárez se dan unas horas después de que Morena decidiera que Clara Brugada será la que contienda por la Jefatura de Gobierno.

“Hoy es un momento crucial, es un momento de unidad, de fortaleza, porque hoy estamos dando un paso al frente porque las cosas no están bien en la ciudad”, declaró Taboada en un evento con panistas en la Alameda Sur.

La senadora Kenia López, presente en el acto, declaró que mandó a realizar una encuesta y que Santiago Taboada tuvo más aceptación.

“La encuesta es una forma de medir el sentir de los ciudadanos, y por supuesto hay que hacerle caso al pueblo de México. Mandé a hacer una encuesta, no para publicarla, no para negociar, sino para saber efectivamente a quién quieren los capitalinos liderando al Frente Amplio aquí en la Ciudad de México. Me han entregado esta encuesta y dice claramente que es Santiago Taboada”, manifestó.

En el PAN de la CDMX estamos unidos y fuertes https://t.co/C7a0HLm7fN — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) November 11, 2023

En tanto, Lía Limón publicó un video donde dijo que apoyaba la decisión del PAN de privilegiar la unidad y la designación de Taboada como único candidato para encabezar la contienda interna del Frente Amplio en la Ciudad de México.

“Soy una mujer institucional y sé sumarme cuando hay que hacerlo. Es claro que no estamos en una coyuntura democrática y que enfrentamos el riesgo de una elección de Estado”, apuntó Lía, quien también estuvo en el evento de hoy.

Les tengo una noticia muy importante. Hemos demostrado que en la oposición sabemos gobernar y que en unidad somos y seremos más fuertes.



¡Soy una mujer que cumple y hoy estoy honrando mi palabra! pic.twitter.com/bcP6jXP7dO — Lía Limón (@lialimon) November 11, 2023

A través de un video proyectado durante el acto de los panistas, el senador Santiago Creel anunció su respaldo a Santiago Taboada: “A Santiago lo respaldan todas las encuestas, una trayectoria de compromiso con nuestros ideales, una gestión exitosa como alcalde en Benito Juárez y su invariable condición por unir, incluir y ser demócrata”.

