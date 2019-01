Yalochat, la voz en WhatsApp para gigantes del consumo

Cuando pides una devolución o la referencia de algún nuevo producto en tiendas como Walmart, Elektra o Aeroméxico a través de los chats de WhatsApp o Facebook, la inteligencia artificial de Yalochat está detrás de esas respuestas.

Su meta para los próximos cinco años es conectar a más de mil millones de personas al mes y que puedan tener mejor interacción con las empresas.

Recientemente la compañía cerró una ronda de inversión por 10 millones de dólares con lo que buscará consolidar su presencia en América Latina y llegar a más mercados como el asiático.

“Para las empresas es muy simple, incluso hemos tenido empresas que hemos logrado que comiencen a utilizar WhatsApp y cuando ven los resultados en menos de dos semanas se asombran porque con eso pueden detonar aún más sus negocios”, dijo Entrevista con Javier Mata, director general de Yalochat.

Desde el año pasado la compañía comenzó con la expansión de la empresa en India “y este año vamos a consolidar nuestra posición”, destacó Mata.

El objetivo de Yalochat se divide en dos:

“El aspecto financiero es bastante sólido y esta inversión es un empujón para expandirnos por diferentes países”, destacó Mata.

Latin America’s largest specialty retailer, @Tiendas_Elektra, partners with @yalochat to test customer interactions via @WhatsApp https://t.co/Uz2DoqjAk5 pic.twitter.com/O5UlF0d2Dx

— Yalochat (@yalochat) April 25, 2018